La suite du jeu de plateforme primé révèle un “party mode” en coopération locale à 4 joueurs ainsi qu’une sortie lors du Q4 2020.

Lors de l’Indie World Showcase de Nintendo, Raw Fury et Ditto de Art in Heart ont dévoilé que GONNER2 se dotera d’un “party mode” en coopération locale à 4 joueurs et que le jeu sortira lors du 4ème trimestre 2020. Non, vous ne perdez pas la tête (et si c’était le cas, ne paniquez pas, vous aurez bientôt le choix entre une multitude de têtes de rechange).

Pour ceux qui ne le savent pas encore (qui sont-ils et quels sont leurs réseaux ?), GONNER2 est un jeu de plateforme d’action aussi intense que désordonné, avec des éléments roguelike. Un jeu pour les curieux, les courageux et les gens un peu fantaisistes qui vous permettra de traverser des niveaux non linéaires tout en tirant sur tout ce qui bouge et en effectuant des destructions acrobatiques ridicules.

Chaque fois que vous jouerez, les niveaux seront complètement différents et vous présenteront des défis uniques (et bizarres) à relever et des secrets à découvrir. Oh, et bien sûr vous trouverez tout un tas de têtes, d’armes et d’améliorations que vous pouvez combiner pour toujours plus d’étrangeté !

GONNER2 sortira au 4ème trimestre 2020 sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.