Quand la musique pop se transforme en jeu vidéo : Sayonara Wild Hearts roule en version physique !

Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France, – 20 août 2020 : Just For Games, Skybound Games et AnnaPurna Interactive annoncent aujourd’hui l’arrivée de la version physique du premier album de musique pop jouable Sayonara Wild Hearts en version physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Le jeu est d’ores et déjà précommandable ! La version physique inclut un sticker aléatoire parmi 6 modèles, qui représente les arcanes maudits : Little Death, Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers et Hermit64.

A propos de Sayonara : Wild Hearts

Développé par le studio suédois Simogo, Sayonara Wild Hearts est le premier jeu d’arcade qui se présente comme un album pop. Sayonara Wild Hearts est un jeu d’arcade où se mêlent motos, skates, battles de danse, lasers, épées et cœurs brisés à 300 km/h.

Le jeu est sorti en version digitale en Septembre 2019 sur l’Apple Arcade, Nintendo Switch et PlayStation 4, puis sur Steam en décembre 2019 et enfin sur Xbox One en février 2020. Depuis sa première sortie, le jeu a reçu de nombreuses récompenses, incluant le BAFTA Games Awards pour la meilleure direction artistique et l’Apple Design Award.

Précédemment sorti en version physique limitée aux Etats-Unis, iam8bit et AnnaPurna Interactive ont fait équipe avec Skybound Games pour une distribution internationale, afin de permettre à tous les fans du monde entier d’obtenir leur version physique du titre. En France, Just For Games se chargera de la distribution physique du jeu.