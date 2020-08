Garage Mechanic Simulator (Nintendo Switch) – Le test

L’eShop de la Nintendo Switch est devenu la nouvelle terre d’accueil de toutes les simulations en tout genre. Aujourd’hui, après avoir testé Car Mechanic Simulator, nous allons accueillir une autre simulation de mécanicien à savoir Garage Mechanic Simulator. Un titre bien plus simple mais qui a le mérite d’exister pour tous les amateurs de mécanique. Mérite-t-il toute votre attention ?

Après un très rapide tutoriel qui explique les bases, Garage Mechanic Simulator vous lance dans votre nouvelle vie de réparateur automobile. Vous recevez régulièrement des clients avec diverses opérations à faire comme changer les pneus ou pannes moteur. Lorsque vous acceptez une mission, vous aurez quelques minutes pour la terminer dans les temps pour avoir un bonus. Chaque réparation vous coûte de l’argent en achat de pièces mais vous le facturez au client ainsi que le temps passé. Au début du jeu, vous avez seulement accès à un seul et même type de véhicule, il faudra gagner de l’argent en jeu pour débloquer les quatre autres modèles. C’est valable pour débloquer tout le contenu du jeu, il faut réaliser le plus de missions possibles pour avoir du meilleure matériel, un garage mieux équipé et spacieux et des pièces supplémentaires.

Le contenu est présent et justifié par rapport au prix du jeu mais la répétitivité des missions se fera vite sentir. Il faut enchaîner plusieurs fois le même type de réparations pour espérer débloquer d’autres paliers et cela devient vite lassant. En terme de prise en main, le jeu est plutôt bien fait car il gère le tactile et multi-points pour zoomer et dézoomer avec les doigts. On peut ainsi aisément parcourir le véhicule et interagir sur les pièces à analyser et changer. On peut voir le taux d’usure des différentes pièces et en commander en conséquence. Le véhicule est relativement bien décomposé mais cela reste très simple en apparence pour qu’un enfant puisse comprendre et jouer, ne vous attendez surtout pas à trouver autant de détail que Car Mechanic Simulator. La modélisation 3D et les couleurs sont présentes mais on reste sur un titre très simpliste qui ne vise pas un public d’expert en réparation.

Malheureusement la prise en main générale s’avère compliquée car on ne peut pas refaire le tuto de début et il fût difficile au début de comprendre à quoi correspond chaque icône. On se perd beaucoup dans ses menus pas très ergonomiques et on a vite envie de lâcher complètement l’affaire. Garage Mechanic Simulator est un jeu assez fade et sans challenge réel, les “coins” récoltés en jeu servent uniquement à aller plus vite dans nos actions. Il y a bien une vingtaine de succès à accomplir comme gagner de l’argent ou des coins, effectuer un certains nombre de prestations… Le titre est idéal pour un enfant de cinq ans et encore, la prise en main dans les menus est vraiment pas intuitive du tout. On ne peut que vous conseiller d’aller regarder du côté de notre test de Car Mechanic Simulator qui sera bien plus intéressant à découvrir.