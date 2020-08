Des Boss de Raid légendaires différents chaque semaine, Étude spéciale Victini et bien plus en septembre !

Dresseuses, Dresseurs,

L’Étude spéciale Victini débarque pour les Dresseurs du monde entier ! Vous pourrez aussi rencontrer des Boss de Raid légendaires différents chaque semaine ! Lisez la suite pour savoir ce que vous réserve le mois de septembre dans le monde de Pokémon GO.

Rencontre de la Phase d’Étude de septembre

Du mardi 1er septembre 2020 à 13h00 au jeudi 1er octobre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous pourrez rencontrer Raichu d’Alola, le Pokémon Souris, lors de la Phase d’Étude. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Un mois de Boss de Raid légendaires différents !

Préparez-vous à défier un Boss de Raid légendaire différent chaque semaine au cours du mois de septembre !

Du vendredi 21 août 2020 à 13h00 au jeudi 10 septembre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Heatran dans des raids cinq étoiles.

Du jeudi 10 septembre 2020 à 13h00 au vendredi 18 septembre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Cresselia dans des raids cinq étoiles.

Du vendredi 18 septembre 2020 à 13h00 au vendredi 25 septembre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Artikodin dans des raids cinq étoiles.

Du vendredi 25 septembre 2020 à 13h00 au vendredi 2 octobre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Électhor dans des raids cinq étoiles.

Une Heure de Raids aura lieu chaque semaine en septembre, les mercredis à 18h00 heure locale, avec le Boss de Raid légendaire apparaissant dans les raids cinq étoiles de la semaine en question.

Heures du Pokémon vedette

Durant le mois de septembre, l’Heure du Pokémon vedette aura lieu tous les mardis à 18h00 heure locale, et chaque heure mettra à l’honneur un Pokémon différent et un bonus spécial !

Mardi 1er septembre 2020 : Évoli sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

: Évoli sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 8 septembre 2020 : Malosse sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez de fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

: Malosse sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez de fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 15 septembre 2020 : Tentacool sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

: Tentacool sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon. Mardi 22 septembre 2020 : Piafabec sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon.

: Piafabec sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon. Mardi 29 septembre 2020 : Skitty sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez de fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.

Soirée Combat GO

Le jeudi 24 septembre 2020, de 18h00 à 23h59 heure locale, vous recevrez deux fois plus de Poussière Étoile lorsque vous remporterez des combats, terminerez des séries de combats et serez classés dans la Ligue de Combat GO. Vous pourrez également terminer 20 séries de combats de la Ligue de Combat GO, soit beaucoup plus que les cinq séries habituelles, pour un total de 100 combats.

Étude spéciale Victini : À la découverte d’une mystérieuse énergie

Fin septembre, vous pourrez aider le Professeur Willow à percer les mystères du Pokémon légendaire Victini, le Pokémon Victoire, dans un tout nouveau scénario d’Étude spéciale : À la découverte d’une mystérieuse énergie ! Si vous avez participé à l’Étude spéciale Affrontement Rocket pendant le Pokémon GO Fest 2020, vous gagnerez un Bonbon Victini en terminant cette nouvelle Étude spéciale.

Jessie et James pourraient bientôt s’envoler !

Dresseurs, nous vous félicitons d’avoir su garder les montgolfières de la Team GO Rocket à distance. Apparemment, Jessie et James ne devraient plus apparaître dans Pokémon GO à partir du 30 septembre. Si vous ne les avez toujours pas affrontés, gardez un œil sur cette montgolfière Miaouss avant qu’ils ne s’enfuient !

—L’équipe Pokémon GO