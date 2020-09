WRC 9 est désormais disponible, sauf sur Nintendo Switch…

Lesquin, le 3 septembre 2020 – NACON et le studio KT Racing célèbrent aujourd’hui la sortie de WRC 9, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, sur PlayStation®4, Xbox One et Epic Games Store pour PC. WRC 9 est également attendu sur consoles PlayStation®5, Xbox Series X et Nintendo Switch à une date ultérieure.

La saga référence du sim-racing fait son grand retour ! WRC 9 propose de nombreuses améliorations sur les comportements des véhicules, le réalisme du pilotage, de nouveaux modes de jeu dont les Clubs, une zone de free roaming pour tester les réglages des véhicules, ainsi qu’un Mode Carrière enrichi permettant aux joueurs de se glisser dans la peau de véritables pilotes de rallye.

Répondant pleinement aux attentes des fans, le Mode Clubs donne la possibilité aux joueurs de créer de A à Z leurs propres championnats pour s’affronter entre amis ou avec la communauté.

Pour prolonger l’expérience, le jeu sera également enrichi dans les mois suivants le lancement, à travers plusieurs mises à jour gratuites apportant notamment un Mode Photo, de nouvelles spéciales pour les rallyes du Portugal et de la Finlande, de nouvelles voitures et équipes, ainsi qu’un Mode-Co-pilote. Plus d’informations à venir !