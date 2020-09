Top des ventes de la semaine au Japon: Marvel’s Avengers prend un cour de gym

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 31 août au 6 septembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

La semaine 36 a été un peu plus calme en ce qui concerne les nouvelles sorties, avec seulement deux d’entre elles dans le Top 10. La version Nintendo Switch de la NBA 2K21 n’a pas réussi à entrer dans le classement, ce qui signifie qu’elle s’est vendue à moins de 7 318 unités. Si l’on considère que la NBA 2K20 ne s’est vendue qu’à 2 828 unités au lancement (4 419 unités LTD), il n’est pas surprenant que la NBA 2K21 ne soit pas présent. Animal Crossing : New Horizons a connu une légère baisse des ventes (32 136 unités, -7% ; 5 660 598 unités LTD) en raison du ralentissement de livraison de Nintendo avec les packs Nintendo Switch. Ring Fit Adventure est de retour en première position avec 63 958 unités vendues (+19%). La demande reste extrêmement forte (trop forte pour que Nintendo puisse suivre), avec bientôt 1,5 million d’unités vendues LTD.

01./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 63.958 / 1.483.985 (+19%)

02./00. [PS4] Marvel’s Avengers <ACT> (Square Enix) {2020.09.04} (¥7.980) – 42.979 / NEW

03./04. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 32.136 / 5.660.598 (-7%)

04./11. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.523 / 3.145.381 (+11%)

05./10. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 13.410 / 362.420 (+7%)

06./09. [PS4] Ghost of Tsushima <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 9.563 / 385.143 (-28%)

07./00. [PS4] NBA 2K21 # <SPT> (Take-Two Interactive Japan) {2020.09.04} (¥7.000) – 8.541 / NEW

08./16. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.725 / 3.817.668 (+27%)

09./01. [PS4] The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki # <RPG> (Nihon Falcom) {2020.08.27} (¥7.800) – 7.606 / 91.286 (-91%)

10./12. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 7.318 / 215.075 (+0%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch sont stables. La Nintendo Switch est la 10e console de l’histoire du japon à franchir cet important cap des 15 millions, et les fêtes de fin d’année pourrait lui permettre de battre une ou deux nouvelles consoles : la GBA et la NES et ont fini leur vie à environ 17 millions.