Fire Emblem Heroes: Nouveautés de la version 4.9.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 4.9.0.

■ Ajout d’un nouvel événement : Faction au front

« Faction au front » est un nouvel événement au cours duquel les invocateurs envoient des renforts à des héros d’autres mondes en proie à des difficultés.

Face à des forces supérieures en nombre, ces héros ont désespérément besoin de votre aide. Choisissez le héros à qui vous souhaitez envoyer des renforts pour augmenter sa puissance. Si vous vous sentez d’humeur vraiment généreuse, vous pouvez même utiliser un bouclier du gardien pour augmenter sa probabilité de réussite.

Utilisez les outils à votre disposition pour sauver les héros d’une défaite certaine !

Le premier événement « Faction au front » commencera le 15/9/2020 7:00(UTC). Vous trouverez de plus amples informations relatives à son fonctionnement dans la notification d’aperçu de l’événement.

Si vous n’avez pas visionné l’aperçu de l’événement présenté dans l’épisode de la chaîne Feh du 13 août, allez y jeter un œil !

■ Ajout d’une nouvelle fonctionnalité pour modifier les attributs des héros

Les joueurs peuvent désormais modifier l’atout ou le défaut d’un héros en utilisant des objets appelés fruits d’attribut.

Attributs (atouts et défauts).

Fire Emblem Heroes recrée les différences d’augmentation des caractéristiques de la saga Fire Emblem en attribuant des valeurs de caractéristiques qui varient légèrement entre les différents héros.

Lorsque vous comparez deux héros identiques au niveau 1, leurs PV, Atq, Vit, Déf ou Rés peuvent différer d’un point. Lorsqu’une caractéristique particulière est plus élevée, elle est appelée un atout. Lorsqu’une caractéristique particulière est plus basse, elle est appelée un défaut.

Il existe un total de 21 combinaisons individuelles de caractéristiques, y compris la possibilité de n’avoir ni atout ni défaut. Lorsqu’un héros est invoqué, toutes les combinaisons de caractéristiques ont la même probabilité d’apparaître (à l’exception des héros invoqués grâce à l’invocation 5★ gratuite qui n’ont ni atout ni défaut).

Lorsqu’un héros atteint le niveau 40, sa caractéristique atout est supérieure de trois ou quatre points à celle d’une version identique de ce héros et sa caractéristique défaut est inférieure de trois ou quatre points. (Ces valeurs sont prédéterminées pour chaque héros.)

Les joueurs sont libres de choisir la combinaison d’atout et de défaut. Cette fonctionnalité permet de changer les attributs de n’importe quel héros, y compris ceux des éveillés obtenus grâce aux âmes d’éveil.

Il faut 100 fruits d’attribut pour modifier une seule fois les attributs d’un héros. Ces objets peuvent être obtenus grâce aux activités en jeu suivantes :

Les fruits d’attribut apparaîtront comme récompenses dans l’arène et les batailles en écho à partir de la saison commençant le 08/9/2020 7:00(UTC), et dans l’« Assaut de Mjölnir » et les « Liens d’amitié » après le lancement de la version 4.9.0.

De plus, vous pouvez obtenir directement 100 fruits d’attribut en terminant les quêtes fêtant le lancement de l’événement « Faction au front ». Ne ratez pas l’occasion de mettre la main sur des fruits d’attribut pour modifier les attributs de votre héros préféré !

Notes :

・ La modification des attributs d’un héros peut également affecter l’augmentation de ses caractéristiques lors de la fusion et lors de l’utilisation de dracofleurs. (La valeur du total des caractéristiques restera inchangée.)

・ Les caractéristiques d’un héros peuvent évoluer différemment en fonction de son niveau au moment de la modification d’attributs, mais les caractéristiques de ce héros au niveau 40 seront identiques à celles d’une autre version de ce héros de niveau 40 avec les mêmes attributs.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 4.9.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 9 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 9 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/10/2020 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 9 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 4.9.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 8 pourront continuer d’être obtenus lors d’événements commençant avant le lancement de la mise à jour 4.9.0.

■ Ajout de nouvelles armes à améliorer

Les armes suivantes peuvent être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Épée royale

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Celica, Prêtresse guerrière

Maltet

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Hector, Brave guerrier

Garm

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ephraim, Roi sacré

Hliðskjálf

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Veronica, Brave princesse

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste et du centre d’éther

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Temple clair (A/D) : niveau 7

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Trois nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Citadelle de Grannvale » de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, « Soupçons : thème des généraux wyvernes » de Fire Emblem: The Binding Blade, et « Pour aller vers toi » de Fire Emblem Fire Emblem Fates.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum de certains mécanismes :

・ Sceau d’Askr : niveau 4

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Lorenz, Noble chaleur

・ Eremiya, Évêque affligé

■ Autres modifications

・ Lors de la présentation d’adversaires dans le mode Raid céleste, le jeu essaiera de donner la priorité aux adversaires que les joueurs affrontent moins souvent.

・ Ajout d’un lien vers « Apprenez avec Sharena » dans le menu « Alliés ».

■ Pour les utilisateurs d’appareils sous iOS

Fire Emblem Heroes est actuellement compatible avec la version 8.0 ou ultérieure du système d’exploitation iOS. Après une mise à jour en novembre 2020, il sera cependant nécessaire d’avoir une version 10.0 ou ultérieure du système d’exploitation iOS pour que le jeu fonctionne.

Après le lancement de la prochaine mise à jour, les joueurs utilisant une version 9 ou antérieure du système d’exploitation iOS ne pourront plus télécharger, mettre à jour ou accéder au jeu.

Si votre appareil est concerné par ce changement, veuillez installer une version 10.0 ou ultérieure du système d’exploitation iOS si possible.

■ Pour les détenteurs d’un passe Feh

Après la mise à jour de novembre 2020, le passe Feh ne sera plus accessible sur les appareils non compatibles.

Étant donné que le passe Feh est un service d’abonnement, votre compte continuera d’être débité automatiquement si vous n’annulez pas le renouvellement automatique.

Du renouvellement automatique :

1. Touchez « Réglages » sur votre appareil.

2. Touchez votre identifiant Apple.

3. Touchez « Abonnements ».

4. Touchez l’icône Fire Emblem Heroes pour consulter le statut de votre abonnement.

5. Touchez « Annuler l’abonnement ».

Si vous ne pouvez pas effectuer la procédure ci-dessus :

1. Touchez « Réglages » sur votre appareil.

2. Faites défiler l’écran et touchez « iTunes Store et App Store ».

3. Touchez votre identifiant Apple.

4. Touchez « Afficher l’identifiant Apple » > « Abonnements ».

5. Touchez l’icône Fire Emblem Heroes pour consulter le statut de votre abonnement.

6. Touchez « Annuler l’abonnement ».

Notes :

・ Les noms d’options et les formulations peuvent être amenés à varier en fonction de la version de votre système d’exploitation.

・ L’annulation du renouvellement automatique doit s’effectuer au moins 24 heures avant que votre abonnement n’arrive à échéance.

・ Si vous vous désabonnez avant la fin de la période d’abonnement, vous ne recevrez pas de compensation pour le temps restant.

・ Une fois le renouvellement automatique annulé, vous pourrez continuer à profiter de ses avantages jusqu’à la fin de la période d’abonnement.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.