Empire of Sin est désormais disponible en précommande !

Voici une offre que vous ne pourrez pas refuser…

Paradox Interactive et Romero Games ont annoncé aujourd’hui qu’Empire of Sin était disponible en précommande. Le jeu de stratégie très accès sur ses personnages et créé par la Lead Designer Brenda Romero, sortira sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Mac et Nintendo Switch.

A propos de Empire of Sin :

Empire of Sin, le jeu de stratégie de Romero Games et Paradox Interactive, vous place au cœur du monde underground, impitoyable et criminel de Chicago pendant sa période de prohibition dans les années 20. C’est à vous de bousculer, de charmer et d’intimider les autres pour vous frayer un chemin jusqu’au sommet et tout faire ensuite pour y rester. Ce jeu, très axé sur ses personnages, place le joueur dans un univers de strass et paillettes, au cœur même du glamour propre à cette époque. Ils devront alors travailler dans les coulisses de la scène du crime organisé.

Précommandes / Day 1 Edition :

Précommandez dès maintenant pour recevoir The Good Son Pack, qui inclut une mission exclusive dans le jeu ainsi qu’un nouveau gangster à recruter. Aidez Cyril Mcrae à se rapprocher de son père biologique en combattant à ses côtés et faites le rejoindre votre gang.