Résumé complet du Nintendo Direct mini du 17 septembre

17 septembre 2020 – La saga Monster Hunter s’envole vers de nouveaux sommets avec MONSTER HUNTER RISE, un nouvel épisode de l’illustre franchise qui s’apprête à sortir le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch. Ce nouveau jeu permet aux chasseurs de s’élancer vers de nouvelles hauteurs, d’escalader des sommets et de survoler le magnifique terrain grâce à des créatures spéciales. MONSTER HUNTER RISE, développé par Capcom, a été montré au cours du dernier Nintendo Direct Mini: Partner Showcase aux côtés d’autres titres palpitants développés et édités par les partenaires de Nintendo. La vidéo est disponible ici dans son intégralité : Nintendo Direct Mini: Partner Showcase – Septembre 2020.

Un autre jeu Monster Hunter a aussi été dévoilé au cours de cette présentation, MONSTER HUNTER STORIES 2: Wings of Ruin, qui invite les joueurs à incarner un Rider et à embarquer dans une aventure RPG peuplée de monstres connus de la série. Ces deux titres ont été présentés plus en détail au cours d’un Monster Hunter Direct dédié, et disponible ici dans son intégralité : Monster Hunter Direct – 17/09/2020.

En plus de ces titres Monster Hunter, de nombreux autres jeux Nintendo Switch développés et édités par les partenaires de Nintendo ont également été présentés au cours de cette vidéo, tels que Disgaea 6: Defiance of Destiny, un nouvel opus de la célèbre franchise de RPG tactiques ; Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, une nouvelle façon de faire de l’exercice sur Nintendo Switch ; et Ori and the Will of the Wisps, la suite du jeu d’action et de plateformes Ori and the Blind Forest, disponible dès aujourd’hui !

Temps forts du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase et de la présentation dédiée à Monster Hunter :

MONSTER HUNTER RISE : ce nouvel épisode de la série d’action-RPG vous invite à affronter de redoutables monstres et à vous élancer vers de nouvelles hauteurs. Préparez-vous à découvrir le pittoresque village de Kamura, situé au sommet d’une montagne paisible et fort d’une culture unique et de toutes nouvelles technologies de chasse. Grâce à des insectes spéciaux nommés Filoptères, il sera possible de s’élancer dans n’importe quelle direction et ainsi d’escalader des falaises et diverses structures. Toutes les zones de quête sont regroupées en régions uniques, ce qui permet d’explorer la verticalité et l’immensité de chaque environnement sans temps de chargement. MONSTER HUNTER RISE sortira sur Nintendo Switch le 26 mars 2021. Une édition numérique deluxe du jeu sera aussi disponible et comprendra le jeu complet et un pack de DLC « Kit deluxe » comprenant des bonus en jeu tels qu’un set d’armure spéciale « Kamurai », des émotes exclusives, des objets d’apparat et bien plus. L’édition standard et l’édition deluxe de MONSTER HUNTER RISE peuvent être précommandées dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop. Précommander l’une de ces deux éditions permet de débloquer des objets bonus en jeu tels que des armures spéciales. Il sera aussi possible d’obtenir d’autres bonus en jeu grâce aux amiibo* Monster Hunter. De plus, une édition collector de MONSTER HUNTER RISE sera elle aussi disponible le 26 mars 2021 au lancement du jeu. Cette édition inclura une version physique du jeu, un code de téléchargement pour le pack de DLC « Kit deluxe », un amiibo Magnamalo, un badge et un ensemble d’autocollants.

Des détails sur le prochain Nintendo Direct Mini: Partner Showcase seront révélés prochainement.

