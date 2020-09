Top des ventes de la semaine au Japon

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 7 au 13 septembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

01./01. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 43.459 / 1.527.444 (-32%)

02./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 31.558 / 5.692.156 (-2%)

03./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.280 / 3.157.661 (-9%)

04./00. [NSW] Minecraft Dungeons: Hero Edition <RPG> (Microsoft Game Studios) {2020.09.08} (¥3.600) – 11.450 / NEW

05./05. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 9.620 / 372.040 (-28%)

06./02. [PS4] Marvel’s Avengers <ACT> (Square Enix) {2020.09.04} (¥7.980) – 7.892 / 50.871 (-82%)

07./00. [PS4] Metal Max Xeno Reborn # <RPG> (Kadokawa Games) {2020.09.10} (¥6.480) – 7.789 / NEW

08./00. [NSW] Metal Max Xeno Reborn # <RPG> (Kadokawa Games) {2020.09.10} (¥6.480) – 7.277 / NEW

09./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.761 / 3.824.429 (-12%)

10./11. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 6.492 / 3.731.449 (-7%)