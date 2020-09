Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps auront une version physique standard en décembre

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Lors du dernier Nintendo Direct nous avons découvert qu’Ori and the Will of the Wisps arrivait sur Nintendo Switch pour le plus grand plaisir des fans du premier opus : Ori and the Blind Forest. Nous apprenions aussi lors de cette présentation que l’éditeur des jeux, iam8bit, proposait une édition collector physique comprenant les deux jeux. Cette magnifique édition collector est disponible à l’achat sur le site de l’éditeur pour 149.99$.

L’édition collector comprend :

Les deux jeux : Ori and the Blind Forest Ori and the Will of the Wisps

Magnifique décoration façon vitrail

Guide de la faune et de la flore

Carnet de croquis

Ensemble de cartes illustrées

Badge phosphorescent à émail dur

Un code de téléchargement pour la bande originale des deux jeux

Boîte-présentoir premium transformable avec finition phosphorescente

Cependant, l’éditeur du jeu a confirmé auprès de Nintendo Everything et StrawHatEevee que les jeux sortiront également en version physique standard en décembre. Aucun pris n’a été donné pour ses deux versions physiques, mais on peut espérer qu’elles couteront moins de 149$.