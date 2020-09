Une version physique pour Crypt Of The Necrodancer

Saint-Ouen, France – 22 septembre 2020 : Chiptune et rythme dans la boîte ? Crypt Of The Necrodancer, le roguelike rythmique multi-récompensé vient danser en magasin en début d’année 2021 !

Le jeu sera distribué en version Standard et Collector par Just For Games sur Nintendo Switch et PlayStation 4 dès le 12 février 2021 !

L’édition Standard contient :

Le jeu, avec le DLC “Amplified” sur la cartouche.

Un manuel complet en couleur

Un mini-CD de titres issus du DLC “Amplified”

L’édition Collector contient :

Un Bandana 100% coton

Un steelbook

Un CD contenant l’OST officielle du jeu

Un pin’s “Bucky”

Le tout, dans une superbe boîte collector !

A propos de Crypt Of The Necrodancer :

Crypt Of The Necrodancer est un dungeon-crawler basé sur le rythme. Pourrez-vous survivre à ce dangereux donjon de la dance, vaincre le NecroDancer et récupérer votre coeur battant ? Ou deviendez-vous un esclave du rythme pour l’éternité ? Incarnez Cadence et déplacez-vous en rythme dans ce roguelike primé de très nombreuses fois !

Découvrez les faiblessses de vos ennemis et débloquez de nouveaux personnages au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans les profondeurs de la crypte pour récupérer votre coeur battant… ou être condamné à danser à tout jamais dans la crypte du Necrodancer…

Dans Crypt Of The Necrodancer, vous devez naviguer en rythme avec la musique dans des donjons générés aléatoirement tout en combattant des squelettes, zombies, dragons et bien plus, sur une bande-son signée Danny Baranowsky ! Vous pouvez même jouer avec des amis en co-op locale !

Caractéristiques de Crypt Of The Necrodancer – Amplified Edition :

Maitrisez les donjons : Combattez des squelettes dansants, dragons et bien d’autres ennemis au gameplay unique, tout en vous dandinant sur la bande-son de Danny Baranowsky !

Défiez le NecroDancer : Enfoncez vous dans des donjons générés procéduralement. Pourrez-vous vaincre le NecroDancer et récupérer votre coeur battant ?

Tout le contenu du DLC “Amplified” directement inclus sur le disque/cartouche : pas de téléchargement supplémentaire au lancement du jeu en version physique !

Contenu de l’extension “Amplified” :