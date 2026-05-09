On pensait la vanlife cantonnée aux stories Instagram et aux documentaires Netflix. Square Glade Games, petit studio indépendant visiblement tombé amoureux des horizons ouverts et du bricolage nomade, a décidé d’en faire un jeu à part entière. D’abord sorti sur PC le 11 mai, Outbound débarque sur consoles le 14 mai, et c’est sur Nintendo Switch 2 que nous avons pu poser nos mains sur le volant de son microbus électrique. Avec sa promesse de liberté totale, son refus de la violence et sa boucle crafting cosy, le titre a tout pour devenir la nouvelle madeleine des amateurs de slow gaming. Encore faut-il que le voyage ne manque pas de relief…

Un monde à contempler, un silence à habiter

Outbound ne s’encombre pas d’un scénario. On quitte une ville lointaine dont on n’aperçoit que la ligne d’horizon, et c’est tout. Pas de menace, pas d’urgence, pas de PNJ bavard. Le monde autrefois habité est aujourd’hui vidé de ses occupants : les humains semblent être partis ailleurs, laissant derrière eux des infrastructures à l’abandon – tours de téléchargement, moulins, ponts effondrés… Seul un chien fidèle nous accompagne, capable de dénicher quelques ressources d’un coup de patte. Cette absence n’est pas une toile de fond ; elle devient le véritable sujet de l’expérience. On traverse des forêts, des plages, des prairies, en y entendant surtout sa propre respiration et les quelques répliques répétitives de notre avatar. Pour qui apprécie la solitude choisie, c’est une invitation à la méditation. Pour qui cherche un minimum d’interactions, c’est un exil un peu trop hermétique. Le cœur d’Outbound, c’est son van électrique. On le conduit, on le gare, on le transforme en véritable micro-maison roulante. Le gameplay repose sur une boucle que l’on pourrait résumer ainsi : explorer une zone pour y collecter bois, fibre, métal, minerais ou déchets recyclables ; utiliser les plans récupérés via des bornes disséminées dans le monde pour fabriquer de nouveaux modules ; agrandir, décorer et améliorer son véhicule ; puis trouver de quoi recharger le moteur avant de reprendre la route. Le van accepte des panneaux solaires, des batteries externes, des ateliers, des rangements et des serres. Chaque ajout est modulaire et se visualise en temps réel à l’intérieur de l’habitacle. Voir son coin cuisine se matérialiser planche par planche procure une réelle fierté. La survie reste très légère. Une barre de faim et une jauge d’énergie rappellent qu’il faut manger et dormir, mais la journée (environ douze minutes IRL) passe vite et les pénalités ne sont jamais dramatiques. Une chute malencontreuse entame légèrement la santé, un peu de gingembre ou une nuit suffisent à tout remettre d’aplomb. On n’est donc ni dans un Valheim ni dans un Don’t Starve : Outbound assume un confort qui le dispense de tension. Cela plaira aux joueurs qui veulent un pur compagnon de relaxation, mais pourra frustrer ceux qui attendent un minimum d’enjeu pour se sentir impliqués.

Exploration sous contrainte douce

Là où le jeu parvient à structurer son chemin, c’est avec un astucieux système de plans de fabrication. Chaque tour de téléchargement rencontrée ne délivre qu’une seule recette. Pour débloquer la suite, il faut pousser plus loin, vers d’autres biomes. On ne nous tient pas par la main, mais on nous offre un prétexte constant pour avancer. Les environnements eux-mêmes sont thématiques : forêt dense, plage, montagne, marais… chacun avec des ressources spécifiques. On apprend vite à reconnaître où pousse telle essence, où se cache tel minéral. Hélas, la carte – oui, il y en a une – devient vite un point de friction. Square Glade Games a fait le choix étonnant de ne pas proposer de mini-map, seulement une boussole en haut de l’écran. On se retrouve à ouvrir le menu toutes les trente secondes pour ajuster sa direction, sans pouvoir poser le moindre marqueur personnalisé. Il n’existe pas non plus de filtrage par type de point d’intérêt sur la boussole. On aurait aimé, à l’image d’un Breath of the Wild, pouvoir annoter la carte, suivre une tour précise, indiquer un gisement de fer. L’orientation devient alors une gageure, surtout quand il faut multiplier les allers-retours pour accumuler des ressources bloquantes. Car c’est là l’autre pierre dans la chaussure : la progression est verrouillée par des améliorations d’outils (hache, pioche, équipements du van). Tant que l’on n’a pas le bon module, on reste coincé dans une zone déjà épuisée, à attendre que les nœuds de ressources se régénèrent avec la nuit. Le sentiment grisant de liberté s’effrite alors sous une corvée de farming, d’autant plus frustrante que les activités alternatives manquent. On peut empiler des cairns, retrouver des nains de jardin cachés aux noms farfelus, réparer un moulin ou un pont pour créer des raccourcis. Mais une fois ces trouvailles faites, le vide persiste.

Un écrin chaleureux qui prend tout son sens sur Switch 2

Esthétiquement, Outbound ne cherche pas la claque visuelle : il propose une direction artistique tout en couleurs douces, aux textures un peu pastel, comme peintes à l’aquarelle. Chaque biome a sa palette, sa végétation, sa lumière. Le cycle jour/nuit et la météo variable drapent les mêmes paysages d’ambiances radicalement différentes. Un chemin de forêt à midi, puis le même sous un orage ou baigné dans les derniers rayons du soir, offre une palette émotionnelle surprenante. Sur Nintendo Switch 2, le résultat est impeccable. L’optimisation tient la route : aucune chute de framerate constatée, même dans les forêts denses ou lors des effets de pluie. La résolution native, probablement en 1080p en mode docké, conserve toute la finesse des détails, qu’il s’agisse des planches de l’atelier ou des pétales de fleurs au bord du chemin. En mode portable, la luminosité de l’écran OLED fait ressortir les contrastes entre zones ombragées et clairières. C’est sans conteste la version nomade idéale.

Lenteur assumée, confort à deux vitesses

La musique, volontairement discrète, répète quelques thèmes mélancoliques selon le moment de la journée. Ils collent au ton cosy, mais manquent de diversité sur la durée. Là où l’immersion frappe vraiment, c’est dans le sound design. Le vent dans les feuilles, les chants d’oiseaux, le crissement des pneus sur la terre, le cliquetis de la pluie sur le toit du van : tout est travaillé pour que l’on se sente en pleine nature. Fermer les yeux quelques secondes suffit à s’y croire. C’est là le plus grand atout sensoriel du jeu, et il mérite un bon casque ou les haut-parleurs de la Switch 2 pour être pleinement apprécié. La conduite est basique. Le van répond sans précipitation, la vitesse se dose au doigt, les virages sont larges. On ne pilote pas un bolide, on glisse. Le choix est cohérent avec l’esprit du titre. À pied, les interactions sont simples : s’approcher, appuyer sur un bouton. Le crafting via des menus radiaux est propre. La seule maniabilité qui frotte, c’est l’impossibilité de checker sa route sans ouvrir le plein écran de la carte. En coopération en ligne jusqu’à quatre, que nous n’avons pas pu tester dans le cadre de ce test, le copilote pourra probablement jouer le rôle du navigateur et réduire cette gêne. En solo, elle reste une épine. Pour faire le tour des points d’intérêt, débloquer l’ensemble des plans et explorer les différentes régions, comptez entre 20 et 25 heures. Les acharnés du modulaire et les collectionneurs de secrets pourront dépasser 50 heures en optimisant chaque recoin de leur maison roulante. La rejouabilité dépendra surtout du plaisir éprouvé à reconstruire un van sous une autre configuration. L’absence de variété dans les objectifs de fin de partie risque toutefois de ne pas inciter à reprendre la route une fois le voyage achevé.