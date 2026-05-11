La suite de Call of the Sea sorti en septembre 2025 sur Nintendo Switch débarque sur Nintendo Switch 2. Le premier titre nous avait conquis et depuis l’annonce de cette suite nous étions impatients de retourner nous prendre la tête sur des énigmes plus complexes les unes que les autres. Alors est-ce que cette suite est à la hauteur du premier titre ? Exploite-t-elle bien les ressources de la Switch 2 ? Eh bien nous vous invitons à prendre votre plus belle lampe torche, c’est parti pour Call of the Elder Gods !

Call of the Elder Gods est bien la suite de Call of the Sea. Le premier jeu nous mettait dans la peau de Norah Everhart, une femme atteinte d’une maladie étrange et dégénérative qui couvre ses mains de taches bizarres et l’affaiblit. Son mari, Harry, est parti en expédition pour trouver un remède sur une île mystérieuse au large de Tahiti, dont Norah rêve sans cesse. N’ayant plus de nouvelles de lui, Norah reçoit un colis contenant une dague rituelle et des coordonnées. Elle décide de s’y rendre seule pour retrouver l’homme qu’elle aime. Au fur et à mesure que l’histoire avance, elle devient de plus en plus mystérieuse, avec une Norah qui commence à se transformer et l’histoire bascule alors un peu dans le mystique. À la fin Harry comprend qu’il n’est pas capable de sauver sa femme.

Call of the Elder Gods part du postulat que la fin canon est celle où Norah décide de rester humaine et alors de mourir chez elle auprès de Harry.

Nous allons donc jouer dans cette suite Harry Everhart, mais pas seulement ; contrairement au premier jeu, nous allons avoir deux protagonistes. Nous allons aussi jouer alternativement avec Evangeline Drayton qui est hantée, quand elle dort, par des visions d’un artefact mystérieux découvert il y a 10 ans.

Un matin, nous avons donc Harry qui contacte Evangeline, pour lui proposer un rendez-vous en urgence, elle qui attend depuis des années de le voir. Mais bien évidemment, tout ne va pas se dérouler comme prévu et le mystère va s’épaissir au fur et à mesure que l’histoire avance.

Si le premier jeu avait un côté un peu plus « mystique », ce second se rapproche plus de la science-fiction à base de mystérieuse civilisation qui viendrait de l’espace. Soyez rassuré en revanche si vous n’avez pas fait le premier : il est totalement possible de faire Call of the Elder Gods sans aucun soucis. Au début du jeu, on vous demande même si vous avez déjà fait ou pas le premier opus.