La suite de Call of the Sea sorti en septembre 2025 sur Nintendo Switch débarque sur Nintendo Switch 2. Le premier titre nous avait conquis et depuis l’annonce de cette suite nous étions impatients de retourner nous prendre la tête sur des énigmes plus complexes les unes que les autres. Alors est-ce que cette suite est à la hauteur du premier titre ? Exploite-t-elle bien les ressources de la Switch 2 ? Eh bien nous vous invitons à prendre votre plus belle lampe torche, c’est parti pour Call of the Elder Gods !
Une suite qui ne nécessite pas d’avoir fait le premier
Call of the Elder Gods est bien la suite de Call of the Sea. Le premier jeu nous mettait dans la peau de Norah Everhart, une femme atteinte d’une maladie étrange et dégénérative qui couvre ses mains de taches bizarres et l’affaiblit. Son mari, Harry, est parti en expédition pour trouver un remède sur une île mystérieuse au large de Tahiti, dont Norah rêve sans cesse. N’ayant plus de nouvelles de lui, Norah reçoit un colis contenant une dague rituelle et des coordonnées. Elle décide de s’y rendre seule pour retrouver l’homme qu’elle aime. Au fur et à mesure que l’histoire avance, elle devient de plus en plus mystérieuse, avec une Norah qui commence à se transformer et l’histoire bascule alors un peu dans le mystique. À la fin Harry comprend qu’il n’est pas capable de sauver sa femme.
Call of the Elder Gods part du postulat que la fin canon est celle où Norah décide de rester humaine et alors de mourir chez elle auprès de Harry.
Nous allons donc jouer dans cette suite Harry Everhart, mais pas seulement ; contrairement au premier jeu, nous allons avoir deux protagonistes. Nous allons aussi jouer alternativement avec Evangeline Drayton qui est hantée, quand elle dort, par des visions d’un artefact mystérieux découvert il y a 10 ans.
Un matin, nous avons donc Harry qui contacte Evangeline, pour lui proposer un rendez-vous en urgence, elle qui attend depuis des années de le voir. Mais bien évidemment, tout ne va pas se dérouler comme prévu et le mystère va s’épaissir au fur et à mesure que l’histoire avance.
Si le premier jeu avait un côté un peu plus « mystique », ce second se rapproche plus de la science-fiction à base de mystérieuse civilisation qui viendrait de l’espace. Soyez rassuré en revanche si vous n’avez pas fait le premier : il est totalement possible de faire Call of the Elder Gods sans aucun soucis. Au début du jeu, on vous demande même si vous avez déjà fait ou pas le premier opus.
Changement de moteur
Visuellement, Call of the Elder Gods passe à l’étape au dessus, nous sommes sur de l’Unreal Engine 5. Dans la réalité, la direction artistique en cel shading prend totalement le dessus, ce n’est donc pas significatif. Ce qui l’est en revanche, c’est le passage de la Switch 1 pour Call of the Sea à la Switch 2 pour Call of the Elder Gods.
Le jeu est globalement irréprochable, c’est beau, pas d’aliasing, pas tellement d’apparitions tardives, fluide presque tout le temps. Honnêtement c’est un portage technique presque parfait. Comme l’était déjà pas mal Call of the Sea tout en restant quand même limité à la Switch 1.
Les développeurs ont même été jusqu’au bout en implémentant l’utilisation des Joy-Con 2 comme souris. Encore une fois c’est une fonctionnalité que l’on a pas forcément utilisé, mais c’est toujours agréable que ce soit implémenté. Le peu que nous l’avons essayée, c’était efficace, seulement nous avons beaucoup joué en portable, ce qui perd un peu de son intérêt.
Nous allons avoir plusieurs biomes différents, qui changeront à chaque chapitre du jeu, d’un manoir avec jardin et grande bibliothèque, à une grotte mystérieuse et à moitié engloutie, bref du changement à chaque fois.
Des énigmes conséquentes
Le jeu nous fait avancer dans 6 chapitres. Chacun va durer en moyenne une petite heure et représente une grosse énigme, mais qui peut être composée de plusieurs petites qui finiront par servir à compléter la dernière.
Pas toujours simple, certaines nous ont même vraiment cassé la tête. Mais le jeu nous aide quand même pas mal ; quand on trouve un indice, il est noté dans notre petit carnet, on peut donc l’ouvrir en permanence et regarder nos notes.
Si jamais vous êtes vraiment totalement bloqué, le jeu permet dans le menu d’avoir la réponse aux énigmes, mais ces réponses sont en plusieurs étapes. Au début ils nous expliquent le cheminement pour comprendre l’énigme, afin de pouvoir se débloquer sans avoir la réponse, jusqu’à nous donner directement la réponse.
C’est plutôt agréable d’avoir cette possibilité quand on est totalement bloqué, nous avons par exemple été totalement à côté de la plaque sur une énigme, alors la suggestion et l’aide nous ont bien servis.
Côté histoire c’est assez simple, on apprend quelques petites choses en plus que le premier jeu, nous avons une histoire qui se forme, mais soyons honnêtes : les énigmes sont plus intéressantes que l’histoire. Elle n’est pas mauvaise, mais très classique et simple.
Conclusion
Call of the Elder Gods est dans la digne lignée de son prédécesseur Call of the Sea. Sans obligation d'avoir fait le premier jeu. Techniquement au top, le jeu exploite parfaitement ce que propose la Switch 2, en allant jusqu'à utiliser le mode souris du Joy-Con 2. Les énigmes sont toujours aussi bien travaillées et bien incluses dans l'univers et l'histoire. Si vous avez aimé le premier, vous pouvez y aller les yeux fermés. Cependant sachez qu'il reste dans la même durée, environs 6 h pour le terminer et que la rejouabilité est inexistante.
LES PLUS
- Une suite qui n'exige pas d'avoir fait le premier
- Des énigmes vraiment intéressantes et pas toujours simples
- Techniquement au top sur Switch 2
- Utilisation du Joy-Con 2 en mode souris
LES MOINS
- Un peu rapide à finir
- Un peu moins prenant que le premier
Détail de la note
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Graphismes
0
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Direction Artistique
0
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Histoire
0
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Optimisation
0
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Durée de vie
0