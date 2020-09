Résumé du Nintendo Direct Pokémon du 29 septembre 2020

De nouveaux Pokémon, des évènements spéciaux en jeu et plus encore ont été révélés pour la deuxième partie du contenu additionnel de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. La future compatibilité entre Pokémon GO et Pokémon HOME a également été annoncée.

Londres, Royaume-Uni — le 29 septembre 2020 — The Pokémon Company et Nintendo ont aujourd’hui dévoilé la date de sortie de la seconde partie du contenu additionnel des deux opus à succès Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Celle-ci est fixée au 23 octobre. Dans Les terres enneigées de la Couronne, les joueurs partiront explorer de vastes et somptueux paysages immaculés parsemés de montagnes escarpées. Le Pass d’extension pour Pokémon Épée et le Pass d’extension pour Pokémon Bouclier sont tous les deux disponibles sur le Nintendo eShop. À partir du 6 novembre, il sera également possible de se procurer des versions vendues en pack de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier avec leur Pass d’extension respectif, comprenant L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne. L’occasion idéale pour tous les Dresseurs qui ne l’ont pas encore fait d’entamer leur voyage à travers la région de Galar.

Tsunekazu Ishihara, PDG de The Pokémon Company, a dévoilé de nouveaux Pokémon, fonctionnalités et bonus pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier et leurs extensions, ainsi que des mises à jour pour Pokémon GO lors d’une présentation vidéo.

Les nouveaux Pokémon découverts

Roigada de Galar

Catégorie : Pokémon Ensorceleur

Taille : 1,8 m

Poids : 79,5 kg

Type : Poison/Psy

Talent : Breuvage Suspect

Le stimulus de la morsure du Kokiyas a déclenché une réaction chimique des épices retenues dans le corps de Ramoloss de Galar, lui donnant le type Poison après avoir évolué en Roigada de Galar. Selon des études, les Roigada de Galar communiquent entre eux par le biais d’étranges incantations, qu’ils semblent également murmurer en combat lorsqu’ils utilisent leurs capacités. Le talent du Roigada de Galar, Breuvage Suspect, fait sa première apparition dans Les terres enneigées de la Couronne.

Melmetal Gigamax

Taille : 25,0 m ou plus

Poids : ???,? kg

Type : Acier

Talent : Poing de Fer

Sous sa forme Gigamax, le Pokémon fabuleux Melmetal peut tirer parti de la flexibilité et de l’élasticité de son corps, composé de métal liquide, afin d’atteindre les cibles éloignées avec ses attaques. Les attaques de type Acier qu’il connaît se transforment en Fonte G-Max, une capacité surpuissante qui fait s’abattre une cascade de métal liquide et d’ondes de choc dévastatrices. Cette attaque ne se contente pas d’infliger des dégâts à sa cible, elle l’empêche également d’utiliser la même capacité une seconde fois.

Les expéditions Dynamax

Lors des expéditions Dynamax, des équipes de quatre joueurs pourront explorer un antre de Pokémon où se cachent des Pokémon Dynamax ! Au lieu de leur équipe principale, une sélection de Pokémon d’emprunt leur sera proposée. Lorsqu’ils croiseront un Pokémon Dynamax, ils devront participer ensemble à un raid Dynamax. S’ils remportent la victoire, ils auront une chance de capturer le Pokémon et l’un d’entre eux pourra ensuite échanger son Pokémon avec celui fraîchement capturé pour continuer l’expédition. Ils pourront s’aventurer encore plus profondément dans l’antre grâce au mode sans fin des expéditions Dynamax, au cours duquel ils ne seront éjectés qu’après avoir subi une défaite.

Les Pokémon légendaires

Dans Les terres enneigées de la Couronne, les joueurs pourront croiser tous les Pokémon légendaires apparus dans la série principale des jeux Pokémon. Ils pourront même tenter de les capturer au cours de leurs périples à travers Couronneige ou lors des expéditions Dynamax.

Un évènement spécial avec Pikachu

Afin de célébrer la sortie de l’extension Les terres enneigées de la Couronne, un évènement spécial en jeu permettra aux joueurs d’obtenir huit Pikachu différents. À partir du mardi 29 septembre et jusqu’au vendredi 30 octobre, ils pourront obtenir des mots de passe spéciaux dans différents endroits, comme le compte Twitter de Play Pokémon et la newsletter du Club des Dresseurs Pokémon. En utilisant ces mots de passe dans leur jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier, ils ne recevront pas un, mais bien huit Pikachu portant chacun une casquette différente. Rendez-vous à cette adresse pour plus d’informations sur cet évènement en jeu Pokemon.fr/DistributionsPikachu

Rendez-vous sur Pokemon.fr/EpeeBouclierEX pour plus d’informations sur le Pass d’extension pour Pokémon Épée et le Pass d’extension pour Pokémon Bouclier.

La compatibilité entre Pokémon HOME et Pokémon GO

En plus des nouvelles informations sur Les terres enneigées de la Couronne, The Pokémon Company a également annoncé que la compatibilité entre Pokémon GO et Pokémon HOME sera effective d’ici la fin de l’année. Elle permettra aux joueurs d’envoyer des Pokémon capturés dans Pokémon GO vers Pokémon HOME. Certains d’entre eux pourront ensuite être transférés dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Pour en savoir plus sur Pokémon HOME, rendez-vous sur le site pokemon.com/fr/app/pokemon-home

La version complète du jeu est nécessaire pour utiliser le contenu du Pass d’extension. Jeu et Pass d’extension vendus séparément. Chaque Pass d’extension n’est compatible qu’avec la version du jeu portant le même nom.

Ces packs proposeront le même contenu présent dans les versions physiques et téléchargeables des jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier et des Pass d’extension correspondants. Toutes ces données logicielles seront préchargées dans une seule carte de jeu.

Certains Pokémon légendaires n’apparaîtront que dans Pokémon Épée et le Pass d’extension pour Pokémon Épée, alors que d’autres seront uniquement présents dans Pokémon Bouclier et le Pass d’extension pour Pokémon Bouclier.

Ces formes de Pikachu pourront être récupérées jusqu’au lundi 30 novembre à 14:59 UTC. Le menu « Cadeau Mystère » (indispensable pour obtenir ces Pikachu) est disponible en jeu après avoir visité le premier Centre Pokémon. Il faut jouer environ une heure pour l’atteindre, mais ce temps est susceptible de différer selon les préférences de jeu. Une connexion Internet est nécessaire pour recevoir ces Pikachu. Un abonnement au Nintendo Switch Online (payant) n’est pas nécessaire pour obtenir ces Pikachu. Ces Pikachu ne peuvent pas évoluer. Il n’est pas possible de donner de Maxi Soupe à ces Pikachu. La Maxi Soupe est présente dans L’île solitaire de l’Armure (première partie du Pass d’extension pour Pokémon Épée et du Pass d’extension pour Pokémon Bouclier). Ces Pikachu ne peuvent être obtenus qu’une seule fois par sauvegarde. L’achat du Pass d’extension pour Pokémon Épée et du Pass d’extension pour Pokémon Bouclier n’est pas nécessaire pour recevoir ces Pikachu. Les détails de cet évènement peuvent changer sans préavis.

Avant d’effectuer un quelconque transfert entre Pokémon GO et Pokémon HOME, il faudra avoir terminé le tutoriel de la version mobile de Pokémon HOME. Certains Pokémon spéciaux ne peuvent pas être envoyés depuis Pokémon GO vers Pokémon HOME. Les Pokémon transférés depuis Pokémon GO vers Pokémon HOME ne pourront pas retourner dans Pokémon GO. Afin de pouvoir déplacer certains Pokémon attrapés dans Pokémon GO vers Pokémon HOME, puis vers un jeu qui y est lié, ces Pokémon devront être présents dans le Pokédex du jeu de destination ou au moins y avoir été attrapés au moins une fois.