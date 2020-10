Horace fait le plein d’humour et d’émotions sur Nintendo Switch le 21 octobre

Précommandez dès aujourd’hui cette charmante aventure pixellisée depuis la boutique Nintendo eShop et bénéficiez 10% de réduction sur le jeu

Paris, France. – Jeudi 1er octobre 2020 – L’éditeur 505 Games est heureux d’annoncer l’arrivée d’Horace, une aventure atypique en pixel-art sur Nintendo Switch, le mercredi 21 octobre 2020. L’histoire du petit robot, riche en émotions et en découverte de soi, sera disponible au prix public conseillé de 14,99€. Toute précommande du jeu sur le Nintendo eShop avant le jour de sa sortie officielle permet de profiter de 10% de réduction.

Méticuleusement pensée et conçue par Paul Helman et Sean Scapelhorn – une équipe de deux développeurs vétérans de l’industrie -, Horace est une expérience de jeu unique et inspirante. Le jeu propose plus de 15 heures de plateforme et d’aventures palpitantes, agrémentées d’histoires audacieuses et de références à la pop culture, qui transporteront les nostalgiques dans l’ère classique des jeux en 8 et 16 bits. Des compétences-type inspirées de Metroidvania peuvent être déverrouillées au fur et à mesure de notre progression, tandis qu’une myriade de puzzles et de boss retors mettent les joueurs à rude épreuve.

Horace est une expérience artisanale qui fera passer des rires aux larmes les joueurs pour finalement leur mettre du beaume au coeur et les réconforter à travers un récit touchant rempli de cinématiques, mini-jeux et de secrets à découvrir.