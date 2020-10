Les sorties et les promotions de la semaine sur l’eShop Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Agatha Christie: The ABC Murders

FIFA 21 Legacy Edition

Ghost of a Tale

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix

Piofiore: Fated Memories

The Survivalists

9th Dawn III

Adventures of Chris

Aery: Sky Castle

AstroWings: Space War

Charterstone: Digital Edition

Digerati Presents: Make It Quick Bundle Vol. 1

Dodge These Balls

Falcon Age

Filament

Flipon

From Orbit

Game Dev Dycoon

Green Hell

Home: Postmortem Edition

I Am Dead

Ikenfell

Juiced!

Neighbours back From Hell

Puddle Knights

Reflection of Mine

Retro Classix Collection #1

Skatemasta Tcheco

Space Avenger: Empire of Nexx

Space Grunts

Street Racer Underground

Super Arcade Racing

Tacticool Champs

The Legend of Ninja

The Ramen Sensei

Tiki Brawl

Torn Tales: Rebound Edition

TTV2

Ubermosh: Santicide

WarriOrb

Précommandes Nintendo Switch :



Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Sakuna: Of Rice and Ruin

Démo de la semaine :

Pikmin 3 Deluxe

Mini Motor Racing X

Les DLC de la semaine :

FIFA 21 Nintendo Switch™ Legacy Edition

Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun!

The Survivalists™

Les promotions de la semaine :

NC