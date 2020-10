Pikmin 3 Deluxe (Nintendo Switch) – La preview

Sorti en 2013 sur Wii U dans une période compliquée et après neuf ans sans épisode inédit, Pikmin 3 se prépare à ressortir sur Nintendo Switch dans une version Deluxe. L’un des meilleurs jeux de la ludothèque de la Wii U qui est finalement très peu connu car peu vendu malheureusement. Un opus frais avec beaucoup de nouveautés à l’époque et sur lequel nous avons pu poser nos mains pendant quelques heures. Voici notre aperçu de Pikmin 3 Deluxe.

Une planète hostile…

Le mode histoire de Pikmin 3 Deluxe met en scène trois héros : Alph, Brittany et Charlie. Nos explorateurs ont quitté leur planète (Koppai) pour aller chercher des provisions sur une planète inconnue, celle des Pikmin : PNF-404. Tout ne se passe pas comme prévu et leur vaisseau atterrit en catastrophe. Ils sont séparés lors de l’incident. Au départ, nous allons incarner les trois personnages à tour de rôle afin d’appréhender le monde qui nous entoure. Nos héros se rejoindront assez vite avec pour objectif commun de trouver des vivres et de retourner sur leur planète.

Une armée géante de petites créatures

Les habitants de cette planète sont les Pikmin, de petites créatures qui vous protégeront pendant votre aventure. Lors des premiers jours, vous ferez la connaissance des Pikmin Rouges résistants au feu et forts en combat, les Pikmin Jaunes résistants à l’électricité et plus légers ou encore les Pikmin Noirs (rocs) pour briser les carapaces des ennemis et démolir des barrières. D’autres types de Pikmin sont introduits par la suite afin de varier le gameplay.

Les Pikmin suivent chaque capitaine et cet opus permet de switcher entre chacun pour faire du multitâche. C’est vous qui les contrôlez en les lançant dans une direction ou en leur donnant des ordres. Si c’est sur un ennemi, ils l’attaqueront mais si c’est sur un objet alors ils le porteront. Il est donc tout à fait possible de prendre Britanny avec un groupe pour aller détruire un mur et Alph pour ramasser des fruits. L’objectif étant de leur assigner les tâches les plus appropriées pour en tirer ainsi le meilleur profit chaque jour.

Chaque capitaine possède un sifflet pour appeler et rassembler les Pikmin ou les disperser par espèce. D’autres compétences ou effets apparaîtront si on trouve des améliorations à récolter dans le jeu. Nintendo a retravaillé la prise en main grâce à un système de ciblage et de verrouillage amélioré des éléments et ennemis. Cela reste toujours un peu hasardeux à la manette et un temps d’adaptation sera nécessaire.

Les journées à temps limité ne plairont pas à tout le monde mais on ne ressent pas de pression particulière sauf le soir où il faut réunir tous les Pikmin égarés sur la carte sinon ils meurent la nuit… mangé par les créatures… Sachant qu’une journée dure environ 10 minutes, vous devrez profiter de ce temps pour explorer les vastes zones bien remplies avec des passages cachés. Des journées un poil plus longues ou un mode libre auraient été appréciables.

Toujours aussi charmant

En termes de graphismes, il s’agit du même jeu que sur Wii U. Il était déjà très beau alors aujourd’hui il est encore très agréable. On sent bien que certaines textures datent un peu mais il est encore dans les standards actuels. Les premiers environnements visités sont variés avec de la neige, un grand verger et des grottes pleines de surprises. Il y a de superbes découvertes et rencontres inattendues.

Les premiers boss ont un point faible à exploiter avec un certain type de Pikmin et il ne sera pas très long d’en venir à bout. Vous pourrez ramener leur carcasse jusqu’au vaisseau des Pikmin pour augmenter votre colonie. Le côté nature très poussé du jeu jusque dans son réalisme des fruits et des végétaux donne un sentiment calme et apaisant en jeu. La bande-son est merveilleuse et vous accompagnera parfaitement dans cet univers tout simplement unique.

Modes de jeu

Hormis le jeu de base et son mode histoire, le titre comporte un mode Missions avec divers objectifs et tout le contenu sorti sur le jeu à l’époque en DLC. Des défis de récoltes, de combats de créatures secondaires ou de boss plus imposants. Le mode Duel Bingo est le mode multijoueur du jeu. Il oppose deux joueurs avec plusieurs arènes à débloquer dans lesquelles ils vont devoir ramener plusieurs objets jusqu’à leur Oignon (vaisseau des Pikmin). De quoi augmenter la durée de vie du titre mais nous aurons l’occasion d’y revenir prochainement.

Quoi de neuf ?

Cette version Deluxe nous réserve encore pas mal de surprises à savoir pour commencer de nouvelles aventures, en prologue et en épilogue, qui mettent en scène les héros de Pikmin et de Pikmin 2, Olimar et Louie. On a hâte de découvrir ce segment d’histoire mais aussi de s’essayer à l’aventure principale en coopération ou avec des niveaux de difficulté plus élevés.

Impressions

Si l’on devait résumer Pikmin 3 Deluxe, on pourrait dire que le titre se présente sur le papier comme une version optimisée, généreuse et coopérative. Le titre est toujours très agréable à jouer, bien que nous n’ayons pas encore essayé toutes les configurations (coopération, Joy-Con, mode portable). C’est un jeu qui émerveille toujours autant grâce à son univers bien à lui et ses musiques charmantes. On espère grandement que le public répondra présent pour découvrir ou redécouvrir cette pépite afin de donner une raison à la firme japonaise de nous préparer un opus inédit. Nous allons vous laisser sur ces bonnes premières impressions pour aller découvrir tout ce que nous réserve cette édition Deluxe et revenir avec un test complet.