Le jeu de plateforme-aventure Horace débarque sur aujourd’hui sur Nintendo Switch

Paris, France – 21 octobre 2020 – L’éditeur 505 Games est heureux d’annoncer ce jour la sortie du jeu Horace sur Nintendo Switch™. Cette aventure atypique en pixel-art est disponible via le Nintendo eShop au prix public conseillé de 14.99€.

Méticuleusement pensée et conçue par Paul Helman et Sean Scapelhorn – une équipe de deux développeurs vétérans de l’industrie -, Horace est une expérience de jeu unique et inspirante. Le jeu propose plus de 15 heures de plateformes et d’aventures palpitantes, agrémentées d’histoires audacieuses et de références à la pop culture, qui transporteront les nostalgiques dans l’ère classique des jeux en 8 et 16 bits. Des compétences-type inspirées de Metroidvania peuvent être déverrouillées au fur et à mesure de notre progression, tandis qu’une myriade de puzzles et de boss retors mettent les joueurs à rude épreuve.

« Je suis incroyablement fier de sortir Horace sur Nintendo Switch” a déclaré Paul Helman, Lead Developer. “Ce jeu constitue la somme du travail de toute une vie et de mes 25 années et plus passées au sein de l’industrie du jeu vidéo. Avec une si petite “équipe”, une quantité considérable d’efforts a été consacrée à la création d’Horace. Sean Scaplehorn a tout codé et j’ai créé tout l’environnement artistique et musical. J’ai également écrit l’histoire et conçu tout le gameplay, donc c’est génial que notre dur labeur soit récompensé et que nous puissions enfin voir Horace sur console ».

Passez du rire aux larmes à travers un récit touchant qui suit Horace, un petit robot au grand cœur, dans un voyage inoubliable.

” Dès le développement du jeu, nous avons pensé que la Nintendo Switch était un choix naturel pour Horace”, a déclaré Sean Scaplehorn, développeur d’Horace. “Quand l’opportunité s’est présentée sur cette plateforme, nous avons sauté sur l’occasion et nous sommes vraiment fiers du résultat final. Horace se sent comme chez lui sur Nintendo Switch”.