ScourgeBringer débarque aujourd’hui sur PC, Nintendo Switch et Xbox One

Le rogue-lite sera également disponible sur Game Pass

Montpellier, le 21 octobre 2020 –

Le développeur indépendant Flying Oak Games et son éditeur Dear Villagers sont fiers d’annoncer la sortie finale aujourd’hui à 16 heures de leur ambitieux roguelite ScourgeBringer sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Game Pass pour console et PC, Steam, Epic Games Store et GOG.

Mise à jour de sortie

Le roguelite a été notamment décrit par Eurogamer comme “Deads Cells rencontre Céleste” et classé dans le Top 20 des ventes Steam lorsqu’il est entré en Accès Anticipé en février dernier. Au cours de ces huit derniers mois il aura reçu plusieurs mises à jour majeures qui sont toutes présentes dans la version de lancement du jeu et sur toutes les plates-formes.

Aujourd’hui, mercredi 21 octobre, le jeu recevra sa mise à jour majeure de lancement 1.0 qui comprend notamment un nouveau monde «The Beyond», un nouveau mode de jeu «Chaos Roots», des salles secrètes, une refonte des mécaniques de jeu, des remaniements dans l’histoire, des bénédictions, des mini boss et bien d’autres surprises. Vous pouvez trouver les détails de la mise à jour de lancement ici .

A propos de ScourgeBringer

ScourgeBringer est un roguelite de plates-formes nerveux avec des contrôles fluides, des combats aériens, une D.A. en pixels et une bande-son punchy réalisée par Joonas Turner.

Aidez Kyhra, l’héroïne du jeu, à explorer l’inconnu et taillader sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être la rédemption de toute l’humanité.

Armée de son fidèle drone de combat, elle doit tirer et se frayer un chemin à travers les profondeurs d’un donjon en constante évolution dans lequel des boss gigantesques, des machines anciennes, des fantômes étranges et les secrets des précédents explorateurs l’attendent. Il n’y a pas de retour en arrière possible car la structure du jeu suit une combinaison procédurale de salles préconstruites à la manière d’un Binding of Isaac.

💥 Nous vous laissons découvrir le trailer animé réalisé pour l’occasion.

Disponible sur PC (Steam, Epic, GOG), Nintendo Switch, Xbox One, Game Pass pour console & PC.

Prix du jeu – version digitale : 16,99€

Une remise de 15% sera applicable sur Steam, GOG et Epic pendant une semaine.

Langues disponibles : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais Brésilien, Russe, Polonais, Corréen, Japonais, Chinois (Traditionnel et Simplifié)

—

Le Supporter Pack contient une préquelle de bande-dessinée en version digitale, une vingtaine de prototypes issus du développement du jeu ainsi que des artworks et fonds d’écran.

Supporter Pack : 3,99€

—

Le Supporter Bundle est un bundle comprenant le jeu dans sa version digitale, la bande son originale (28 pistes) mais également le Supporter Pack.

Supporter Bundle : 21,82€