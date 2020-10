Baba Is You (Nintendo Switch) – Le test

Baba Is You

Développé par un Finlandais sans doute un peu fou, Baba Is You est le puzzle game le plus original de ces dix dernières années, et ouais rien que ça. Aperçu pour la première fois à la Nordic Game Jam de 2017, Baba Is You à tout de suite attiré les regards sur lui, jusqu’à gagner sa place dans un Indie Highligts de Nintendo. Alors notre plombier moustachu a-t-il bien fait de mettre en avant l’œuvre d’Arvi Teikari ou bien commence-t-il à gnognoter du robinet, c’est ce que nous allons voir.

You Is Baba

Baba Is You c’est un concept : celui de jouer avec les mots en faisant des phrases : sujet, verbe, complément (d’où le titre..). Chacune des phrases complétées prendra alors vie. Vous ne voyez pas pourquoi c’est génial ? Imaginez deux phrases : Baba Is You et Rock Is Push : vous êtes donc Baba, vous pouvez le déplacer et vous pouvez pousser les rochers. Imaginez maintenant que vous déplaciez un rocher qui commence alors à pousser (Push) les mots Rock et Baba et que la phrase deviennent alors Rock Is You : vous êtes devenu le rocher !!! Et ce n’est que le premier exemple de manipulation de phrase.

Le concept est extraordinairement prenant, tout est modifiable, même la condition de victoire peut être modifiée (écrivez « Wall Is Win » et il suffit de toucher un mur pour finir le niveau). Vous pouvez aussi combiner différents compléments avec cette magnifique conjonction de coordination qu’est « Et ». Si Baba est chaud, Baba peut alors faire fondre tout ce qui est associé au verbe fondre. Le tour de force d’Arvi Teikari a été de réfléchir à toutes les combinaisons de mots et de verbes possibles pour proposer des puzzles d’une logique diabolique, mais incroyablement belle.

Chaque truc trouvé pour finir un niveau vous tirera un Woah, chaque astuce trouvée sur internet pour finir ce satané niveau plein de murs (ouais j’avoue j’ai eu besoin du ternet pour certains niveaux) vous enchantera par son inventivité. Et même si Baba Is You est difficile, il n’est pas non plus méchant avec le joueur. Si un niveau vous résiste, vous pouvez progresser dans le jeu en choisissant comme vous le souhaitez un autre stage, voire même un autre monde. Il suffit d’en avoir terminé suffisamment pour s’ouvrir de nombreuses portes.

Baba Is Hard, but Baba Is Love

Pas de stress avec Baba, vous aurez tout le temps qu’il vous faut pour résoudre vos énigmes, c’est à la fois un jeu parfait pour se détendre et un jeu qui mettra votre cerveau à l’envers. Tout est permis avec Baba, et c’est pour ça que c’est dur. Mais comme tout est permis avec Baba, on se prend à essayer tout et n’importe quoi et parfois, comme pour les grandes découvertes, c’est ainsi que se fait le progrès : Eurêka !

Arvi Teikari a aussi été bien vicelard en prévoyant les actions des joueurs et en s’ingéniant à lui tendre des pièges. Très souvent, vous penserez avoir la solution très rapidement mais la petite phrase en haut à gauche de l’écran, pas planquée mais presque, Water Is Hot par exemple, vous plongera dans les affres du doute : mais je n’y arriverai jamais, je suis nul !!!!

Là aussi, on sent l’amour de l’auteur pour sa création, les puzzles auraient pu être assez rapidement les mêmes, ou juste une variation de la même séquence, mais non. Ce Finlandais est diabolique, il a lu dans vos esprits (ce n’est pas propre d’ailleurs) et il va vous obliger à vous retourner le cerveau pour vous en sortir. Vous aurez aussi la possibilité de remonter le temps à l’étape de votre choix, là encore, Baba Is Love.

Côté technique, les graphismes sont simples mais les mondes ayant des thèmes différents comme les fonds marins, l’espace ou les ruines, ils évitent l’ennui en apportant un peu de variété. Ils permettent aussi une clarté très appréciable. Chaque mot renvoie à un objet de l’écran sans aucun doute possible. La musique quant à elle est assez sommaire et vite répétitive.