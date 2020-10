Torchlight III est aussi disponible sur Nintendo Switch

– Bravez la Frontière où vous voulez et quand vous voulez avec le famillier exclusif à la Nintendo Switch : la Fée grise –

Perfect World Entertainment et Echtra Games ont le plaisir de vous annoncer que Torchlight III, le dungeon crawler haut en couleurs, est désormais disponible sur Nintendo Switch™ au prix de 39,99 €.

Les aventuriers peuvent désormais explorer le monde épique de Novastraia, faire parler la poudre et l’acier au cours d’une myriade de quêtes et de combats de boss à travers des zones générées aléatoirement, et obtenir du butin épique en nomade sur Nintendo Switch.

Ceux qui achèteront la version Nintendo Switch recevront également un adorable familier exclusif, la Fée grise. De plus, les joueurs sur Nintendo Switch pourront profiter de l’écran tactile pour naviguer facilement dans les menus du jeu et leur inventaire. Torchlight III est également disponible sur Steam, Xbox One et PlayStation®4.

Visionnez la bande-annonce de lancement de Torchlight III sur Nintendo Switch ici :

« Il est temps pour les joueurs de reprendre les armes et de braver la Frontière sur Nintendo Switch ! » déclare Max Schaefer, PDG d’Echtra Games et cofondateur de la série Torchlight . « Torchlight III est une aventure fun et épique, aux thèmes légers et à l’ambiance insouciante, avec des monstres, des personnages et des environnements que tout le monde peut apprécier. Ce dungeon crawler est idéal pour la Nintendo Switch car les joueurs d’Action-RPG de longue date comme les nouveaux venus peuvent ainsi s’y plonger facilement pour d’innombrables heures de divertissement. Pour tous les amoureux de familiers sur Switch, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oubliés… J’espère que la Fée grise, à la fois mignonne et mortelle, vous plaira autant qu’à nous ! »

À propos de Torchlight III :

L’univers haut en couleurs de Torchlight est de retour dans Torchlight III ! Un siècle s’est écoulé depuis les événements de Torchlight II , lorsque les formidables héros ont vaincu l’Alchimiste corrompu et scellé le Seigneur du Néther dans les Rouages du monde grâce au Cœur d’Ordrak. Après une paix de courte durée, le monde de Novastraia se retrouve à nouveau menacé par les néthérims et leurs alliés, et l’Empire d’embre est au bord de la ruine. Il est temps pour les joueurs de reprendre les armes et de braver la Frontière pour y trouver la renommée, la fortune, mais surtout de nouvelles aventures afin de devenir la légende dont le monde a besoin !

Les fans de la première heure seront ravis de retrouver les mécaniques de jeu qui distinguent la série originelle des autres Action-RPG du marché, dont des combats effrénés de type hack’n’slash , un univers haut en couleurs, un mode coopératif en ligne à 4 joueurs et un mode solo hors ligne, et sans oublier le célèbre système de familiers. Torchlight III apportera également son lot de nouveau contenu, dont trois actes épiques, des sous-classes introduites par des Reliques uniques, des Forts entièrement personnalisables, ainsi que le « Don’djinn de Fazir Shah », une nouvelle expérience end game exigeante . De plus, le jeu inclut les Contrats, un système de progression à paliers permettant aux joueurs de gagner de la Renommée et de débloquer des récompenses exclusives. Tout cela contribue au retour de la franchise emblématique qui se veut plus accessible que jamais pour les nouveaux aventuriers de Torchlight .