DragonBorne, le nouveau gros RPG de la GameBoy en précommande

Vous aimez Zelda, Pokémon et Final Fantasy ? Mais est-ce que vous aimeriez un RPG inspiré de ces trois licences ? Si tel est le cas et que jouer de nouveau sur votre Game Boy ne vous effraye pas, sachez qu’un nouveau jeu homebrew, nommé Dragonborne, sort sur celle-ci. Si on vous en parle, c’est qu’il s’agit d’un RPG avec l’ambition d’être « le plus grand RPG d’aventure indépendant / homebrew des temps modernes pour la Game Boy ». Rien que cela. Bien sûr, comme souvent, au-delà des belles paroles, il n’est prévu qu’une sortie en anglais et une en allemand. Le jeu est précommandable en version cartouche + boîte (et manuel), cartouche ou pour les budgets plus modestes, la rom seule (ce qui peut permettre d’envisager des fan-trads dans un avenir plus ou moins proche).

TARIFS (en £ et estimation en € au moment selon le cours de change au moment ou la News est écrite) :

► 42£ (env. 46,50,€) cartouche + boîte

► 23£ (env. 25,50 €) cartouche

► 12£ (env. 13,50 €) rom

On en profite pour vous retranscrire en français l’interview d’Old School Magazine de l’un des deux papas du jeu, Chris Beach.

Old School Gamer Magazine : Comment est né ce jeu ?

Chris Beach : Développer un jeu pour la Game Boy a toujours été un rêve pour nous, la machine nous remémore tant de souvenirs d’enfance et permet de devenir très créatif lors de la programmation, en raison de ses limites. Nous sommes tous les deux de grands fans de RPG et de jeux d’aventure et avons estimé que l’Occident n’avait pas reçu suffisamment de jeux Game Boy de bonne qualité de ce genre, compte tenu du nombre qu’a eu le Japon. C’est de là que vient notre idée pour Dragonborne, nous voulions créer un tout nouveau RPG d’aventure à grande échelle qui incluait des éléments de jeux plus modernes.

Old School Gamer Magazine : Qu’est-ce qui rend la Game Boy spéciale pour vous ?

Beach : Je pense que la Game Boy est spéciale pour moi parce que c’était l’une des premières consoles que mes parents ont achetées pour moi et mon frère. J’ai beaucoup de bons souvenirs d’avoir joué à Link’s Awakening à l’arrière de la voiture lors d’un long voyage et d’être assis dans ma chambre avec mon frère pendant des heures à essayer de comprendre tous les domaines secrets de Super Mario Land, l’effet de nostalgie est énorme, j’ai une collection de jeux et de consoles de taille assez décente maintenant et même à ce jour, j’ai le même sentiment de nostalgie en m’asseyant pour avoir une session.

Old School Gamer Magazine : Quel est votre rôle dans le jeu ?

Beach : J’ai en fait plusieurs rôles parce que nous sommes une équipe de deux, je suis programmeur principal, concepteur narratif et réalisateur.

Old School Gamer Magazine : Comment vous êtes-vous impliqué dans l’industrie ?

Beach : Je me suis impliqué par curiosité pour être honnête, j’avais toujours voulu apprendre à programmer un jeu vidéo, mais quand GB Studio est sorti, cela m’a donné l’occasion de vraiment réussir. Au début, c’était quelque chose que je faisais pendant mon temps libre et maintenant, nous sortons un RPG complet pour mon système portable préféré.

Old School Gamer Magazine : À quoi ressemble le développement ?

Beach : Le développement a été assez fluide, sauf quelques bugs qui ont demandé un peu de recherche pour être détectés et rectifiés, le tout a été une courbe d’apprentissage fantastique et nous a permis de proposer des processus que nous pouvons prendre en compte pour de futurs jeux.

Old School Gamer Magazine : Qu’est-ce qui rend ce jeu spécial ?

Beach : Je pense que le mélange de scénario captivant, typé Zelda avec des puzzles / donjons et du système de combat de type Final Fantasy / Pokémon rend vraiment ce jeu spécial. C’est un mélange fantastique d’éléments qui se sont très bien réunis, nous avons essayé d’inclure autant de choses que possible pour en faire une expérience spéciale, comme une cinématique d’ouverture animée complète, des éléments météorologiques tels que la neige tombant des nuages ​​en haut, une montagne, des cascades animées, une section zapping de personnages et bien plus encore.

Old School Gamer Magazine : Quels jeux ont le plus influencé celui-ci ?

Beach : Link’s Awakening est probablement le jeu qui a le plus influencé Dragonborne en termes de style artistique facile à regarder, de divers donjons, de puzzles et de mini-quêtes, il a certainement été influencé par les jeux Final Fantasy et Pokémon aussi, quand il s’agit du système de combat au tour par tour.

Old School Gamer Magazine : Des histoires amusantes ou des moments tendus pendant le développement ?

Beach : C’est une question difficile parce que mon partenaire vit en fait en Allemagne, donc nous avons une relation commerciale à distance pour ainsi dire lol je peux dire que nous avons eu beaucoup de plaisir à développer le jeu.

Old School Gamer Magazine : Quelles ont été les principales leçons apprises ?

Beach : Soyez patient et ne vous précipitez pas, prenez votre temps pour vérifier les scripts à trois reprises pour éviter les bugs plus tard, amusez-vous et n’ayez pas peur d’essayer des choses qui pourraient sembler impossibles au début.

Old School Gamer Magazine : Pensez-vous qu’il est important de préserver les anciennes mécaniques de jeu dans les nouveaux jeux ?

Beach : Absolument, tous les jeux modernes ont été influencés par les originaux sous une forme ou une autre et les pionniers ne doivent jamais être oubliés.

Old School Gamer Magazine : Quel est votre souvenir préféré en tant que joueur ?

Beach : Je pense que mon souvenir préféré est probablement de terminer Link’s Awakening pour la première fois, cela semblait être un jeu si long quand j’étais plus jeune, donc cela ressemblait à un exploit énorme.

Old School Gamer Magazine : Comment voulez-vous que ce jeu marque les esprits ?

Beach : Notre rêve pour ce jeu est que l’on se souvienne de lui pour avoir été le jeu qui a ramené le développement sur la Game Boy dans une large mesure et pour être le plus grand RPG d’aventure indépendant / homebrew pour la console des temps modernes.

Old School Gamer Magazine : Quelle est la prochaine étape ?

Beach : Nous avons beaucoup d’idées sympas et déjà quelques jeux en préparation, alors surveillez-nous !

Old School Gamer Magazine : Avez-vous autre chose à ajouter ?

Beach : Je veux juste dire un grand merci pour m’avoir donné l’opportunité de faire cette interview et à tous ceux qui ont précommandé Dragonborne jusqu’à présent, nous avons hâte d’entendre ce que vous en pensez !