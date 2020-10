Pikmin 3 Deluxe (Nintendo Switch) – Le test

Sorti en 2013 sur Wii U dans une période compliquée et après neuf ans sans épisode inédit à l’époque, Pikmin 3 revient sur Nintendo Switch dans une version Deluxe. Nintendo étant habitué à ressortir les jeux du catalogue Wii U avec notamment New Super Mario Bros. U Deluxe qui a cartonném Pikmin 3 est l’un des bijoux de la ludothèque de la machine qui est finalement très peu connu car peu vendu malheureusement. Un opus frais avec beaucoup de nouveautés à l’époque et dont nous avons (re)découvert l’aventure et les bonus ajoutés dans cette nouvelle version. Voici notre test complet de Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch.

Une planète hostile…

Le mode histoire de Pikmin 3 Deluxe met en scène trois héros : Alph, Brittany et Charlie. Nos explorateurs ont quitté leur planète (Koppai) pour aller chercher des provisions sur une planète inconnue, celle des Pikmin : PNF-404. Tout ne se passe pas comme prévu et leur vaisseau atterrit en catastrophe. Ils sont séparés lors de l’incident. Au départ, nous allons incarner les trois personnages à tour de rôle afin d’appréhender le monde qui nous entoure. Nos héros se rejoindront assez vite avec pour objectif commun de trouver des vivres et de retourner sur leur planète. L’histoire tient donc sur un bout de papier mais des notes intéressantes sur d’autres personnages sont disséminées dans le jeu et nous en apprennent plus sur les Pikmin, ces petites créatures toutes mignonnes. Nos trois personnages n’ont pas de caractéristiques précises, ils servent simplement à gérer le multitâches sur lesquelles nous reviendrons juste après.

Histoires annexes

L’un des ajouts importants de cette version Deluxe sont les nouvelles aventures, à savoir un prologue et un épilogue, qui mettent en scène les héros de Pikmin et de Pikmin 2, Olimar et Louie. Il s’agit plus de prolonger l’aventure que d’histoires à proprement parler mais les fans seront ravis. Cela se présente sous la forme de journées à réaliser et on est plus proche du mode Mission que d’un mode histoire puisque les objectifs de ces journées seront de récupérer des fruits, amasser le plus de Pikmin ou encore combattre des créatures hostiles. Cependant, ces deux histoires bonus feront plaisir aux joueurs et permettront de comprendre certaines choses qui sont introduites dans le mode histoire. On vous laissera découvrir par vous-même mais il faut le prendre comme un bout d’histoire en plus mais sans grandes révélations non plus.

Une armée géante de petites créatures

Les habitants de cette planète sont les Pikmin, de petites créatures toutes mignonnes qui vous protégeront pendant votre aventure. Lors des premiers jours, vous ferez la connaissance des Pikmin Rouges résistants au feu et fort en combat, les Pikmin Jaunes résistants à l’électricité et plus légers ou encore les Pikmin Noirs (rocs) pour briser les carapaces des ennemis et démolir des barrières. D’autres types de Pikmin sont introduits par la suite avec les Pikmin Bleus pouvant aller dans l’eau et enfin les Pikmin Roses (ailés) qui volent, ce qui permet par exemple de déterrer des objets du sol ou soulever des mécanismes. Ils sont tous complémentaires et aucun d’entre eux n’est mis de côté durant l’aventure principale, ils seront tous indispensables pour le 100%. En revanche les Pikmin arrivés dans Pikmin 2 (les blancs et les violets) sont assez en retrait dans l’ensemble des modes du jeu.

Les Pikmin suivent chaque capitaine et cet opus permet de switcher entre chacun pour faire du multitâche. C’est vous qui les contrôlez en les lançant dans une direction ou en leur donnant des ordres. Si c’est sur un ennemi, ils l’attaqueront mais si c’est sur un objet alors ils le porteront. Il est donc tout à fait possible de prendre Britanny avec un groupe pour aller détruire un mur et Alph pour ramasser des fruits. L’objectif étant de leur assigner les tâches les plus appropriées pour en tirer ainsi le meilleur profit chaque jour. Le multitâche est presque une obligation quand on sait que les journées ont un temps limité mais on ne ressent pas de pression particulière sauf le soir ou il faut réunir tous les Pikmin égarés sur la carte sinon ils meurent la nuit, mangés par les créatures… Sachant qu’une journée dure environ 10 minutes, vous devrez profiter de ce temps pour explorer les vastes zones bien remplies avec des passages cachés. Des journées un poil plus longues ou un mode libre auraient été appréciables.

Chaque capitaine possède un sifflet pour appeler et rassembler les Pikmin ou les disperser par espèce. D’autres compétences ou effets apparaîtront si on trouve des améliorations à récolter dans le jeu afin d’être plus résistant en jeu. Nintendo a retravaillé la prise en main grâce à un système de ciblage et de verrouillage amélioré des éléments et ennemis. Cela reste toujours un peu hasardeux à la manette et un temps d’adaptation sera nécessaire. Un capitaine peut ainsi en envoyer un autre, avec des Pikmin, sur un rebord inaccessible à pied et en switchant de héros, le joueur pourra continuer à explorer cette zone qui semblait inaccessible seul. Du coup, cela permet aussi de disperser le groupe en trois afin de mener plusieurs tâches en même temps, le switch se fait vraiment rapidement. Certaines tâches prennent du temps et il faut donc optimiser au mieux vos ressources.

Il y a tant à explorer

Pikmin 3 est composé de quelques zones (au bord de l’eau, en hiver, en forêt…), elles ne sont pas très nombreuses mais souvent assez vastes et il faudra plusieurs jours (dans le jeu) pour les explorer. Pour chaque jour, vous devez choisir une zone de destination et vous y resterez jusqu’à la fin de la journée. L’exploration des zones dure en moyenne six jours (dans le jeu) selon votre rythme. Mais si ce temps limité peut faire peur aux nouveaux joueurs, il ne faut pas pour autant qu’ils s’inquiètent. Entre chaque jour, votre progression est sauvegardée. Par exemple, si vous étiez sur un boss et que vous avez dû rentrer au vaisseau car la nuit commençait à tomber, en revenant voir le boss le lendemain il aura la même quantité de vie que la veille. Mais pourquoi remettre à demain ce que l’on peut faire aujourd’hui ? Il faudra simplement garder en stock des provisions au risque de faire mourir de faim toute votre équipe.

Cependant, le rythme du jeu n’est pas vraiment coupé. Bien sûr, il est toujours un peu contraignant de devoir ramener tous ses Pikmin au vaisseau à la fin de la journée mais vu que chaque action accomplie permettra d’avancer un autre jour, rien n’est perdu et on souhaite profiter des journées du jeu au maximum. Chaque jour, on fait tout ce qu’on peut pour avancer jusqu’à éventuellement finir la zone. Le joueur n’a pas le temps de flâner ou de tourner en rond, il veut toujours faire une chose de plus et on ne ressent du coup pas vraiment de lassitude au fil des jours. Cela permet également de morceler les sessions de jeu, les gros joueurs pourront faire 6 ou 7 jours d’affilé tandis que d’autres pourront faire de petites sessions de 1 ou 2 jours de jeu, sans y perdre quoi que ce soit. Chacun y jouera à son rythme sur de courtes ou plus longues sessions.

Dans chaque zone il y a environ une quinzaine de fruits éparpillés et chaque fruit ramené au vaisseau permet de remplir des fioles de nectar consommées chaque jour. Si par malheur vous n’en avez plus, la partie est finie et il faut recharger un jour précédent. À la fin de chaque jour, une sauvegarde est effectuée et le jeu utilise un système similaire à Heavy Rain. Si vous avez joué environ vingt jours de jeu, il est possible de recharger le onzième jour par exemple. Cependant, dans ce cas, toute la progression effectuée après le onzième jour sera effacée. Cela permet de revenir plusieurs jours en arrière en cas de grosses erreurs de gestion mais il faut utiliser ce système avec précaution. Dans le mode histoire, vous avez 66 fruits à récolter et en choisissant le mode de difficulté Standard. Cette version Deluxe introduit un nouveau mode de difficulté Super Piquant mais il faudra terminer le jeu en mode Difficile pour le débloquer (ou alors faire la démo du jeu pour débloquer ce mode directement).

Il n’est pas nécessaire de récolter tous les fruits pour finir le jeu mais les perfectionnistes les voudront sûrement, ce qui rallongera un peu la durée de vie. Il faudra souvent retourner dans les premières zones explorées pour y ramener des Pikmin que vous n’aviez pas la première fois et ainsi découvrir de nouveaux endroits avec de nouveaux fruits. Vous pourrez en apprendre plus et étudier chaque nouvelle créature rencontrée avec l’ajout d’une Piklopédie dans cette version et débloquer des articles écrits par chaque personnage où ils font part de leurs analyses et leurs ressentis à son sujet. D’ailleurs, la durée de vie est correcte, il faudra environ 8 à 10 heures de jeu pour boucler l’histoire, sans récolter tous les fruits. C’est un poil court mais Pikmin 3 reste dans la lignée des épisodes précédents à ce niveau, bien que peut-être un peu plus court que Pikmin 2. La coopération dans le mode histoire est désormais possible et permet au début du jeu d’inviter une personne à se joindre à vous sur une même console et contrôler chacun un capitaine.

Toujours aussi charmant

En termes de graphismes, il s’agit du même jeu que sur Wii U. Il était déjà très beau, alors aujourd’hui il est encore très agréable. On sent bien que certaines textures datent un peu mais il est encore dans les standards actuels. Les premiers environnements visités sont variés avec de la neige, un grand verger et des grottes pleines de surprises. Il y a de superbes découvertes et rencontres inattendues. Les boss ont un point faible à exploiter avec un certain type de Pikmin et il ne sera pas très long d’en venir à bout. Seul le boss final est lui plus original dans la façon de l’affronter, vous verrez. Vous pourrez ramener leurs carcasses jusqu’au vaisseau des Pikmin pour augmenter votre colonie. Le côté nature du jeu très poussé, jusque dans son réalisme des fruits et des végétaux, donne un sentiment calme et apaisant en jeu. La bande-son est merveilleuse et vous accompagnera parfaitement dans cet univers tout simplement unique.

Modes de jeu

Si la durée de vie du solo de Pikmin 3 (quand il est parcouru en ligne droite) n’est pas énorme, il y a tout de même quelques modes annexes à l’histoire principale. Le mode Duel Bingo qui apparaît à l’écran titre par exemple est le mode multijoueur du jeu. Il oppose deux joueurs, chacun a le choix de la manette et il y a plusieurs arènes à débloquer dans lesquelles les joueurs vont devoir ramener plusieurs objets jusqu’à leur vaisseau. Une liste est donnée et ce sera aux joueurs de faire les courses entre monstres, objets et fruits. S’ils se croisent, leur Pikmin s’affronteront et il y a même des bonus à la Mario Kart pour électrocuter ses ennemis ou les faire se téléporter. Malheureusement, ce mode n’est jouable qu’en local et qu’en écran splitté mais sur une même console.

Enfin, en plus du petit mode multijoueur, Pikmin 3 proposait déjà aux joueurs un mode mission qui permettait notamment d’affronter à nouveau les boss du jeu. Les autres missions consistent à récupérer le plus d’objets ou battre le plus d’ennemis possibles dans le temps imparti. Dans cette version, tous les DLC de la version Wii U sont inclus. Suite à la performance du joueur, une médaille lui est octroyée (de bronze à platine) s’il le mérite et n’importe quelle médaille obtenue permet de déverrouiller le niveau suivant. Il n’y a pas énormément de missions dans ce mode mais l’envie de gagner la meilleure médaille possible sur chaque mission motivera les fans à relancer souvent les missions. C’est un bon ajout au niveau de la durée de vie en plus du solo, ces missions sont aussi jouables en coopération (toujours en local) où chaque joueur contrôle un capitaine.