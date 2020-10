Résumé complet du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase – Octobre 2020.

No More Heroes, No More Heroes 2: Desperate Struggle, Control, Part Time UFO et une démo gratuite pour Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sont disponibles dès maintenant

28 octobre 2020 – Au cours de ce dernier Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de l’année, Nintendo a révélé de nouvelles informations sur divers titres Nintendo Switch développés et édités par des partenaires tels que SQUARE ENIX, Remedy Entertainment, Koei Tecmo Games ou bien encore HAL Laboratory. Parmi les jeux évoqués lors de cette présentation vidéo figurent BRAVELY DEFAULT II, la suite attendue du célèbre RPG ; le simulateur de vie à la ferme STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town ; le jeu d’action et d’aventure inspiré de la mythologie grecque Immortals Fenyx Rising ; les versions sur Nintendo Switch d’HITMAN 3 et de Control, tous deux jouables en streaming via le cloud ; et No More Heroes III, le jeu d’action résolument « over the top ». Les titres No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle, sortis à l’origine sur Wii, ont aussi fait l’objet d’une annonce surprise révélant qu’ils sont d’ores et déjà disponibles sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. La présentation est disponible ici dans son intégralité : Nintendo Direct Mini: Partner Showcase – Octobre 2020.

Mais ce n’est pas tout ! Le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase a également annoncé l’adorable jeu de casse-tête à l’ambiance décalée Part Time UFO de HAL Laboratory, les développeurs de la série Kirby, ainsi qu’une version démo gratuite d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, tous deux disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop.

Principales annonces de la présentation :

Control Ultimate Edition – Cloud Version : lauréat de plus de 80 prix et récompenses, Control est un jeu d’action-aventure à la 3e personne aux graphismes impressionnants qui tiendra les joueurs en haleine. Combinant des environnements ouverts au savoir-faire caractéristique du studio Remedy Entertainment en termes de narration et de création d’univers, Control propose une expérience de jeu immersive et terriblement gratifiante. La version cloud* de Control est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch.

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau : pour patienter jusqu'à la sortie de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sur Nintendo Switch le 20 novembre, les fans peuvent plonger dès maintenant dans la version démo du jeu disponible gratuitement sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. L'histoire de ce jeu riche en action se déroule en Hyrule, un siècle avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La démo permet aux joueurs de découvrir l'action soutenue et les spectaculaires cinématiques de ce jeu mettant en lumière les événements qui conduiront au Grand Fléau. Au cours du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, il a aussi été révélé que les immenses créatures divines seront elles aussi jouables. Nul doute que leur incommensurable puissance sera un atout de taille pour décrocher la victoire dans leurs environnements respectifs !

Immortals Fenyx Rising : le destin du monde est entre vos mains. Incarnez Fenyx, une nouvelle demi-déesse ailée et lancez-vous dans une quête pour sauver les dieux grecs et leur domaine d'une terrible malédiction. Affrontez des créatures mythiques, maîtrisez les pouvoirs légendaires des dieux et triomphez de Typhon, le plus redoutable des Titans de la mythologie grecque, dans une confrontation épique. Immortals Fenyx Rising arrivera sur Nintendo Switch le 3 décembre.

BRAVELY DEFAULT II : réunis par le destin, quatre héros se mettent en route pour un grand voyage dans le magnifique et captivant jeu de rôles BRAVELY DEFAULT II de SQUARE ENIX, les créateurs de la série FINAL FANTASY. Dans cette nouvelle aventure de la série, les joueurs vont se lancer dans une épopée épique, visiter de superbes lieux, rencontrer toutes sortes de personnages fascinants et combattre de vils adversaires. Vaincre les redoutables détenteurs d'astérisques permettra à nos héros d'acquérir de nouveaux astérisques et ainsi changer de classe. Les joueurs devront bien combiner les classes de leurs héros pour renverser le cours des combats en leur faveur. Différentes classes se débloqueront ainsi au fil de l'aventure, parmi lesquelles figurent le puissant défenseur, le mage blanc, le barde, le dompteur ou bien encore le flambeur. Suite à la publication d'une démo du jeu en mars, les développeurs ont collecté l'avis des joueurs sur divers aspects tels que la difficulté du jeu ou les commandes afin d'améliorer globalement l'expérience de jeu. Une vidéo expliquant comment les précieuses contributions des fans ont été prises en compte sera postée sur le site Internet de BRAVELY DEFAULT II et sur la chaîne YouTube de Nintendo dans le courant de la journée. BRAVELY DEFAULT II sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 février 2021.

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town : développez une ferme en partant de rien sur un terrain vierge ! Abattez des arbres, découvrez la flore et la faune des environs, élevez des animaux… C'est tout cela et bien plus encore qui vous attend dans STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town, le tout nouvel épisode de la série de jeux de simulation, qui débarquera sur Nintendo Switch le 26 mars 2021. Les joueurs vont-ils labourer de vastes champs pour y faire pousser toutes sortes de choses, ou bien construire un énorme ranch pour y élever plein d'animaux ? Il appartiendra à chacun de décider librement comment il entend mener sa vie à la ferme.

No More Heroes III : découvrez les tout derniers exploits de l'assassin légendaire, Travis Touchdown, dans No More Heroes III. Cette fois-ci, les joueurs se retrouvent plus que jamais plongés au cœur de l'action au cours d'une bataille qui va prendre des proportions galactiques. Préparez-vous à détruire des extraterrestres dans ce nouveau Jardin de la Folie avec la sortie en exclusivité sur Nintendo Switch de No More Heroes III en 2021. Et pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de découvrir les épisodes précédents de la série, aucun problème : les deux premiers jeux, No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle, sortis à l'origine sur la console Wii, sont disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch !

. Et pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de découvrir les épisodes précédents de la série, aucun problème : les deux premiers jeux, No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle, sortis à l’origine sur la console Wii, sont disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch ! HITMAN 3 – CLOUD VERSION : avec HITMAN 3, c’est la première fois que la série HITMAN débarque sur Nintendo Switch. Ce jeu marque la conclusion dramatique de cette trilogie du monde de l’assassinat, embarquant les joueurs à travers le monde pour une aventure qui se déroulera dans de vastes environnements de type bac à sable. L’Agent 47 est de retour, plus meurtrier que jamais, pour accomplir les plus importants contrats de sa carrière. La version cloud* de HITMAN 3 a été annoncée sur Nintendo Switch.

Part Time UFO : le studio HAL Laboratory, à qui l'on doit la série Kirby, nous propose Part Time UFO, un jeu coloré dans lequel les joueurs assument le rôle d'un adorable OVNI particulièrement serviable. Qu'il s'agisse de composer des desserts, de pêcher ou de bâtir un château, ce petit objet volant non identifié accomplit toutes sortes de petits boulots. Il suffit de transporter et d'empiler les objets requis pour terminer les stages, mais les joueurs peuvent gagner de meilleures récompenses en relevant trois défis spécifiques par stage. En utilisant un Joy-Con chacun, deux joueurs peuvent coopérer en local pour accomplir les missions ensemble ! Part Time UFO est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch.

Surviving the Aftermath : survivez et prospérez dans un avenir post-apocalyptique. Les ressources sont limitées, mais c'est une occasion formidable qui s'offre à vous. Les joueurs vont tenter de construire la colonie idéale pour surmonter la catastrophe, protéger ses habitants et rétablir la civilisation dans un monde dévasté. La fin du monde n'est que le début de l'aventure… La version Nintendo Switch de Surviving the Aftermath sortira au printemps 2021.

Tropico 6 Nintendo Switch Edition : El Presidente est de retour ! Dans Tropico 6 Nintendo Switch Edition, les joueurs tiennent entre les mains le destin de leur paradis tropical. Construisez et dirigez une nation insulaire sur de vastes archipels, répondez aux besoins de vos sujets et envoyez des espions dérober des monuments mondiaux. Tropico 6 Nintendo Switch Edition débarquera sur Nintendo Switch le 6 novembre. Les précommandes du jeu seront ouvertes dans le courant la journée.

Bakugan : Champions de Vestroia : une bonne dose de stratégie plus de l'action épique donnent… BAKUGAN ! À chaque joueur de composer la meilleure des équipes et de la lancer dans des combats intenses pour tenter de devenir le champion suprême dans Bakugan : Champions de Vestroia, qui sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 6 novembre.

. Griftlands: Nintendo Switch Edition : d’excellents talents de négociateur sont indispensables pour jouer à Griftlands, un roguelite avec des decks de cartes. La moindre décision va compter dans chaque partie, que ce soit les boulots que vous acceptez, les amitiés que vous nouez ou les cartes que vous accumulez. Explorez ce rude monde de science-fiction dès sa sortie sur Nintendo Switch à l’été 2021.

* Ces images correspondent à la qualité visuelle obtenue dans des conditions optimales. La qualité peut varier selon votre connexion. Ce jeu fonctionne grâce au streaming via le cloud et une connexion Internet permanente est nécessaire pour jouer. Vous devez utiliser l’application de lancement gratuite pour essayer le jeu pour une durée limitée avant d’acheter le pass d’accès. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays.