Crash Bandicoot 4: It’s About Time aussi sur Nintendo Switch ?

La rumeur de la sortie de Crash Bandicoot 4: It’s About Time est veille, elle date de son annonce sur les autres consoles. La console de Nintendo a été clairement mentionnée sur le site officiel. Parler d’une version Switch devient à la mode après le lancement.

Après avoir fouillé dans le fichier .ini de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, on a apparemment découvert qu’un profil Switch y est caché. Bien qu’il soit possible que ce soit un reste de code d’Unreal Engine 4 – qui a été utilisé pour développer le jeu – le Canadien Guy Eh souligne que nous pouvons voir “Copié de Falcon” plusieurs fois dans le code. Falcon était le nom du projet Spyro Reignited Trilogy, qui est disponible également sur Switch et qui a été réalisé par Toys for Bob. En d’autres termes, un certain code d’optimisation a pu être emprunté pour la base de Crash Bandicoot 4 sur Switch. Le code suggère également que Toys for Bob vise le 720p en mode dock et portable avec une résolution dynamique. Il fonctionnerait également à 30 images par seconde.