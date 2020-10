Le Cloud Gaming sur Nintendo Switch ? Retour sur l’expérience Control

Nintendo est passé maître dans l’art de la surprise. A chaque Nintendo Direct, une annonce vient nous cueillir : que ce soit la sortie d’un jeu disponible immédiatement alors qu’il n’était pas annoncé ou la présentation d’un Zelda préquel à Breath Of The Wild, tout est bon pour flatter l’égo des possesseurs de Switch (eh ouais mon gars, moi, je peux jouer à ça!)

Mais ce mercredi 28 octobre 2020, Nintendo a peut-être enclenché ce qui fera de la switch un concurrent sérieux face aux consoles de dernière génération : son Cloud Gaming.

Alors oui, il est déjà disponible au pays du soleil levant où il permet de jouer aux Jeux Resident Evil 7 et Assassin’s Creed Odyssey. Et oui d’autre se sont déjà essayé au Cloud Gaming avec un succès que l’on qualifiera gentiment de mitigé. Alors pourquoi celui proposé par Nintendo peut faire la différence ?

Avant de répondre à cette question, commençons par un tour du propriétaire avec un aperçu de Control : disponible dès ce 28 octobre, on ne perd pas de temps chez Nintendo, une annonce n’attend pas cinq ans pour se concrétiser (oui c’est toi que je vise Final Fantasy 7 remake).

Et rien que ça, cette disponibilité immédiate, c’est une révolution. Là où la concurrence fait miroiter un catalogue éphémère / famélique ou une disponibilité dans les mois prochains, Nintendo Annonce un jeu et permet d’y jouer. Pas d’effet de manche, pas de blabla : testez et vous verrez.

En ce qui concerne l’installation : un petit tour sur l’Eshop, Control apparaît en tête de gondole, une petite installation de 100Mo, et hop, c’est parti pour un test gratuit ! Pas d’abonnement nécessaire, rien. Tu installes, tu testes et si ça ne marche pas avec ta connexion, tu remballes, en 10 minutes t’es fixé.

Pour le test, vous aurez le choix entre deux options : performances améliorées, ce qui correspond à du 60 FPS sans Ray Tracing, et graphismes améliorés, 30FPS avec le Ray Tracing activé. Du Ray Tracing sur Switch ! (J’ai encore du mal à m’en remettre, ça se sent?)

Pour l’avoir testé 4 fois, une pour chaque option en docké et en nomade, le résultat est optimal dans chaque configuration.

Au niveau connexion internet, la fibre permet forcément de disposer de conditions optimales. Mais pour avoir testé Stadia et le service de Nvidia, Control Ultimate Edition – Cloud s’est révélé bien plus stable tant en terme de résolution que de framerate.

Passons le pas et passons à la caisse. 40€ c’est le prix hors réduction sur l’Epic Game Store. Après deux heures de tests, pas un décrochage, pas un seul input lag. Quel plaisir de jouer en mode nomade avec une telle qualité à un tel jeu ! La révolution est en marche !

Si ce démarrage est très enthousiasmant, il n’en reste pas moins des interrogations : quid de la durée de disponibilité des jeux : pourrais-je encore y jouer dans un an, dans cinq ? Et surtout, Nintendo va-t-il aller plus loin ? Peut-on rêver de partenariat avec Epic, Steam ou Microsoft ? Peut-on envisager une surprise n°2077 ?

Nintendo vient de frapper fort dans le monde du jeu vidéo, pourra-t-il aller plus loin et à quel prix ? C’est toute la question, quoi qu’il en soit, foncez sur cet essai de Control, vous ne verrez plus jamais votre petite Switch de la même façon.