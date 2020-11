Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en novembre 2020

Sakuna : Of Rice and Ruin

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Après un un mois plutôt riche en sorties, le mois de novembre le sera apparemment autant, de quoi se confiner en paix.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en novembre 2020, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau (20 novembre)

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau marie le gameplay nerveux des jeux Warriors à l’univers et aux paysages grandioses de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour créer une expérience aussi unique qu’enivrante.

Sakuna: Of Rice and Ruin (20 novembre)

Sakuna, déesse gâtée des récoltes, se retrouve bannie de son opulente demeure céleste sur une île envahie par les démons. Dans cette région sauvage indomptée, cette fille d’un dieu guerrier et d’une déesse de la moisson doit retrouver son droit de naissance en résistant aux éléments, en combattant les monstres et en cultivant du riz, la source de son pouvoir. À ses côtés, dans ce lieu interdit, se trouvent son gardien Tama et un groupe d’humains exclus de leur peuple. Ensemble, ces compagnons improbables doivent unir leurs forces pour apprivoiser à la fois le sol et les démons de Hinoe Island. Développé par Edelweiss, l’équipe indie responsable du fameux Astebreed, Sakuna : Of Rice and Ruin mélange l’action en défilement horizontal avec un système d’artisanat et de simulation agricole complexe, au sein d’une histoire prenante dans laquelle notre héroïne tente de trouver sa place dans le monde.

Jurassic World Evolution: Complete Edition (3 novembre)

Jurassic World Evolution place les joueurs en charge des opérations sur la légendaire Isla Nubar et les îles environnantes de l’archipel des Muertes. Les joueurs, responsables de leur destin, peuvent construire des attractions et des installations de confinement et de recherche tout en construisant leur propre Jurassic World. Ils peuvent, avec la biogénétique, créer de nouvelles espèces de dinosaures qui pensent, ressentent et réagissent intelligemment au monde qui les entoure, et peuvent choisir de contrôler la situation dans son ensemble avec des options de gestion profondes et accessibles, ou ils peuvent s’attaquer de front aux défis sur le terrain ou dans les airs dans un gameplay basé sur l’action. Chaque choix conduit à un chemin différent et des défis spectaculaires se posent lorsque «la vie trouve son chemin».

Sniper Elite 4 (17 novembre)

Plongez dans des combats tactiques à la troisième personne, faites vos choix de jeu et enchaînez les tirs de précision pour libérer l’Italie du fascisme durant la Seconde Guerre mondiale.

Sniper Elite 4 est l’opus de la série de jeux de tir du studio Rebellion le plus connu, s’étant vendu à plus de 20 millions d’unités partout sur la planète. Il prolonge l’héritage palpitant de la série et de sa toile de fond, la Seconde Guerre Mondiale, emmenant les joueurs à travers les luxuriants paysages méditerranéen de l’Italie, en 1943, alors que la Resistance s’acharne à défaire la menace planant sur la poussée des Alliés.

Sniper Elite 4 combine de l’action et de l’infiltration avec une liberté de tir inégalée, sur des cartes regorgeant de possibilités tactiques. Les détenteurs de Switch peuvent s’attendre à :

La quintessence du sniping, grâce à une balistique avancée et réaliste.

Une campagne étendue, définie par des cartes immenses et des possibilités tactiques infinies.

La kill-cam X-Ray, véritable marque de fabrique de la série, avec de nouvelles mises à mort explosives.

Retrouvez les armes iconiques de la Seconde Guerre Mondiale : fusils de précision, pistolets, mitraillettes, pièges, grenades et bien davantage.

Améliorez et personnalisez vos compétences et votre armement à mesure que vous progressez.

Des mécaniques de déplacement tactiques : grimpez, accrochez-vous et sautez à travers les cartes !

Et bien plus encore…

Sur Nintendo Switch, Sniper Elite 4 offre de nouvelles fonctionnalités exclusives :

Visez à l’aide des contrôles gyroscopiques.

Ressentez les vibrations – de l’impact des balles aux battements de votre coeur.

Expérimentez un tout nouveau niveau de précision à l’aide du Pro Controller.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory (13 novembre)

Incarnez des héros emblématiques de la série KINGDOM HEARTS, dont des personnages Disney qui viendront vous prêter main-forte. Avec une collection de plus de 140 morceaux, profitez d’une immense sélection musicale tirée de la série KINGDOM HEARTS et de films Disney. Plongez dans l’aventure musicale de ce jeu de rythme et d’action à ne rater sous aucun prétexte !

Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered (13 novembre)

Ressentez le frisson de la poursuite et l’adrénaline de l’évasion dans Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered sur Nintendo Switch™. Laissez parler votre sens de la vitesse en tant que flic ou hors-la-loi au volant des voitures haute performance les plus rapides au monde. Échappez à la pression ou arrêtez les hors-la-loi. Utilisez votre arsenal tactique dans une expérience de course palpitante, compétitive et sociale. Graphismes améliorés, mode multijoueur multi-plateformes à base de compétition asynchrone propulsée par l’Autolog et tous les contenus téléchargeables : retrouvez l’édition ultime du premier Need for Speed de Criterion Games acclamé par la critique. Il est temps de reprendre la poursuite.

MULTIJOUEUR MULTI-PLATEFORMES ET AUTOLOG – Foncez sur les routes sinueuses de Seacrest Country dans des courses socialement compétitives. L’Autolog révolutionnaire vous permet d’affronter vos amis pour des courses et des poursuites en un-contre-un via des défis basés sur leur activité. Ce système hautement dynamique est alimenté par le défi entre amis. La prise en charge de la synchronisation multi-plateformes et un nouveau mode multijoueur vous permettront de les affronter, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.

TOUS LES CONTENUS TÉLÉCHARGEABLES, TOUJOURS PLUS DE MISES À JOUR – Obtenez tout le contenu téléchargeable additionnel publié au lancement, plus 6 heures de jeu supplémentaires et plus de 30 défis. De tout nouveaux succès, habillages et couleurs de voitures, moins d’arrêts brutaux, un mode photo et une galerie mis à jour et de nombreuses améliorations qualitatives créent une expérience encore plus complète.

DES VOITURES EXOTIQUES ARMÉES – Pilotez les supercars les plus convoitées au monde, des deux côtés de la loi. Interceptez les suspects avec des voitures de flics équipées d’armes tactiques ou rééquilibrez la balance avec des contre-attaques et des manœuvres défensives dignes des pilotes d’élite. Élaborez des stratégies pour prendre l’avantage sur vos adversaires, quel que soit votre camp !

POURSUITE ET ÉVASION – Une carrière solo pleinement définie offre un maximum d’action aux flics et aux pilotes, en plus d’une expérience multijoueur intégrée à tous les modes de course. Affrontez vos amis ou jouez en solo en mode carrière pour remporter des Primes et débloquer de nouvelles voitures, armes et équipements.

GRAPHISMES AMÉLIORÉS – L’expérience de course intemporelle Need for Speed: Hot Pursuit Remastered a été remise à niveau pour les systèmes actuels avec des graphismes améliorés.

Bakugan : Champions of Vestroia (4 novembre)

Jeu de rôle dont l’histoire est basée sur la série TV à succès. L’aventure transporte les joueurs dans l’ultime combat, où ils pourront se lier d’amitié avec les Bakugans, se préparer, personnaliser leurs équipes à d’intenses combats, et maîtriser leurs compétences pour les devenir le champion de Vestroia. Combattez en solo ou en ligne.

Tropico 6 – Nintendo Switch Edition (6 novembre)