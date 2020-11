No More Heroes : comparaison vidéo de la version Nintendo Switch avec la PS3 et Wii

Les deux premiers No More Heroes viennent de sortir sur l’eShop de la Nintendo Switch, l’occasion de se pencher de plus près sur le portage du premier. La chaîne YouTube ElAnalistaDeBits nous propose aujourd’hui une comparaison vidéo de No More Heroes avec les versions PS3 et Wii. Une version bien plus nette avec moins d’aliasing. Le frame rate était à 30fps sur les versions rétro et il passe à 60fps sur la Nintendo Switch mais il n’est pas pour autant stable dans les phases d’exploration, en combat c’est correct. C’est tout même la version Switch qui s’en sort le mieux avec une meilleure netteté et un frame rate rehaussé. Avez-vous craqué ?