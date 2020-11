Memoranda (Nintendo Switch) – Le test

Memoranda est un jeu d’aventure en 2D de type point point and click initialement sorti en janvier 2017 sur PC et plateformes Apple. Il débarque ce 6 novembre sur Switch, proposant aux joueurs de Nintendo de vivre une aventure surréaliste dans la peau de la jeune Mizuki.

Un monde surréaliste inspiré des œuvres d’Haruki Murakami

Tout d’abord, commençons par vous dire qui est Haruki Murakami. C’est un écrivain japonais contemporain à succès. Il dépeint des univers réalistes dans ses romans, mais qui possèdent tous, une touche de magie ou de fantastique voir flirtant parfois avec la science-fiction. Ses livres sont traduits dans beaucoup de pays dont la France et certains sont même primés. Leur particularité est de mener dans la même histoire différentes générations et milieux sociaux avec quelques faits surnaturels comme des chats qui parlent…

Mais revenons au jeu en lui-même. Memoranda vous propose de plonger dans une histoire surréaliste inspirée de l’univers de Haruki Murakami. Les graphismes soignés du jeu permettent de mettre en avant cet univers particulier dans lequel vous allez évoluer : poétique, mais dérangeant. Les décors sont réalisés en 2D et proposent une quarantaine de tableaux représentant les divers lieux de votre aventure. Chaque tableau est soigné et très détaillé vous permettant d’interagir avec un grand nombre d’éléments. Chacun d’eux est animé par une bande sonore et des éléments animés : mouettes, bruits… Au fil du jeu, nous avons l’impression de passer dans des décors réalisés pour une pièce de théâtre. Ce point renforce d’autant plus l’univers surréaliste dans lequel nous sommes plongés.

Mais qu’en est-il du scénario ?

Le scénario est assez vague, car mal amené dès le début du jeu. Je vous explique ça !

Vous incarnez Mizuki, une jeune femme qui porte de lourds cernes sous les yeux, et pour cause, elle n’arrive plus à dormir, car ses nuits sont hantées par le fantôme d’un marin aux yeux rouges et à la carrure d’un nain. Fantôme qu’elle voit même une fois réveillée…

La première idée qui nous vient à l’esprit et donc que notre but sera de trouver le moyen de chasser ce fantôme afin de permettre à notre personnage de dormir. Mais nous apprenons, en discutant avec le concierge de l’immeuble, que nous avons oublié notre nom et que personne dans la ville n’est capable de nous le rappeler… Étrange n’est-ce pas !

Nous sortons alors de chez nous avec ces 2 informations : nous ne dormons plus depuis un bon moment à cause du vieux marin et nous ne savons plus quel est notre nom… Mais très vite, notre personnage fera l’impasse sur ces 2 problèmes pour s’occuper de réouvrir la salle de cinéma de l’immeuble ou pour retrouver le chat de la voisine…

En gros, nous sommes tout aussi perdus que notre personnage et allons enchaîner les énigmes pour venir en aide aux autres personnages tels que M. Spaghetti ou encore l’éléphant qui a disparu du cirque. Tout un tas de petites choses qui semblent n’avoir aucun rapport les unes avec les autres, mais qui nous amèneront vers une solution… peut-être !

Un scénario perturbant, mais un gameplay plaisant !

Le jeu est accessible en version tactile ou à la manette. Les deux sont confortables pour jouer, mais le tactile reste le meilleur choix pour ce type de jeu. Comme dans tous les points and click, nous devons interagir avec notre environnement pour récupérer des indices, qui seront par la suite notés dans un journal, et des items, qui vont nous aider à résoudre chaque énigme se présentant devant nous.

Le journal de Mizuki est vraiment très important, car il vous permettra de savoir où nous en sommes dans nos missions : mieux qu’une boussole, ce carnet ! Chaque mission terminée sera ensuite rayée automatiquement de ce journal. Un outil très pratique !

Un autre outil qui va vite s’avérer essentiel est la carte que nous récupérons dès les premières minutes de jeu. Chaque lieu que nous aurons découvert sera noté sur la carte nous permettant de nous y téléporter. C’est un gain de temps et une amélioration notable au niveau du gameplay.

Allez, encore une petite astuce sympa, un zoom est disponible en mode tactile nous permettant de mieux apprécier chaque détail ou d’observer au mieux les indices.

Voilà pour les petits plus. Concernant le reste du gameplay, c’est du classique avec une touche pour révéler toutes les zones cliquables, un inventaire qui va vous permettre de combiner les indices et de les utiliser sur les différents éléments du décor et/ou personnages.

En bref, un gameplay agréable et bien pensé avec le petit plus du zoom accessible seulement en tactile.

Des énigmes qui s’enchaînent sans fil conducteur

Heureusement que Mizuki est consciencieuse et qu’elle note tout dans son cahier de peur que sa mémoire lui joue des tours, car il est souvent difficile de savoir quoi faire et où aller dans le jeu. En ligne droite et si vous avez un œil de lynx pour repérer les indices, et une sacrée bonne logique, vous pouvez finir le jeu en 2h. Pour les autres, il faudra une petite dizaine d’heures… juste le temps de nous immerger dans l’univers surréaliste de Memoranda. Sans cette immersion, vous aurez du mal à trouver la logique des énigmes parfois farfelue et habilement déguisée par le scénario.

Une immersion d’autant plus facile que les graphismes sont beaux et animés par des bruitages des petites animations rendront rendant le tout très vivant. On a vraiment l’impression d’y être ! Une fois lancé dans le jeu, on a juste envie de le finir et on s’habitue à cette ambiance farfelue.

La bande-son parfois discrète, parfois très présente contribue à rendre le jeu vivant et « réel » dans une certaine mesure. Une belle réalisation qui vous fera vous demander à la fin du jeu si ce n’était pas qu’un rêve finalement…