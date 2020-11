Top des ventes de la semaine au Japon: le joli succès de Pikmin 3

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 26 octobre au 1er novembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Surprise pour un portage, vraiment, d’une série pas si populaire comme Pikmin, Pikmin 3 Deluxe est loin devant avec plus de 170k en première semaine. Un score, surprenant, qui le place devant un autre remake, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster sur Nintendo Switch et Ps4. De quoi donner des idées de Pikmin 4 à Nintendo ? Si Watch Dogs: Legion est là pour son lancement, on fera un petit cocorico de voir GreedFall sur Ps4, par un petit développeur Français. Pour être complet, et faire plaisir à Lordo, Kamen Rider: Memory of Heroez s’offre une entrée assez timide.

C’est le meilleur début de la série Pikmin :

Pikmin (GameCube): 101 299 ventes (502 996 ventes LTD)

Pikmin 2 (GameCube): 161 930 ventes (483 027 ventes LTD)

Pikmin 3 (Wii U): 102 188 ventes (232 313 ventes LTD)

01./00. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 171.349 / NEW

02./00. [NSW] Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster # <RPG> (Atlus) {2020.10.29} (¥5.980) – 52.481 / NEW

03./00. [PS4] Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster # <RPG> (Atlus) {2020.10.29} (¥5.980) – 48.830 / NEW

04./00. [PS4] Watch Dogs: Legion # <ADV> (Ubisoft) {2020.10.29} (¥8.400) – 40.962 / NEW

05./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 29.086 / 1.746.352 (+38%)

06./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 24.009 / 5.909.746 (+4%)

07./00. [PS4] GreedFall <RPG> (Game Source Entertainment) {2020.10.29} (¥7.480) – 13.292 / NEW

08./00. [NSW] Kamen Rider: Memory of Heroez # <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2020.10.29} (¥7.600) – 11.683 / NEW

09./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.569 / 3.238.517 (+9%)

10./06. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 9.421 / 3.783.145 (+33%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch ont repris, avec 86 985 consoles vendues cette semaine (contre 64 678 unités la semaine dernière). Il semble que Nintendo ait choisi d’expédier plus de consoles pour le lancement de Pikmin 3 Deluxe, bien que l’augmentation elle-même soit toujours due principalement à une demande réduite.