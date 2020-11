Vivez des aventures sans limite avec le retour de la saga Drawn to Life pour les fêtes de fin d’année

L’imagination sera à l’honneur au rythme des créations débordantes des joueurs qui pourront personnaliser et explorer le monde des Raposas et le royaume des Humains avec de nouveaux personnages et un gameplay revisité sur PC (Steam), Nintendo Switch et mobile dès le lundi 7 décembre.

Paris, France – Jeudi 5 novembre 2020 – Une nouvelle génération de joueurs pourra bientôt découvrir et apprécier la magie et les possibilités infinies du titre Drawn to Life : Two Realms. Édité 505 Games et développé par Digital Continue, le célèbre jeu d’action-aventure revisité sera disponible dans une version modernisée sur PC (Steam) et Nintendo Switch au prix public conseillé de 9,99€, et sur iOS et Android au prix de 5,49€, le lundi 7 décembre. Ce nouveau jeu se caractérise par un gameplay classique de type puzzle avec des compétences et outils inédits.

Drawn to Life : Two Realms sortira en version dématérialisée uniquement et est d’ores et déjà disponible à l’ajout dans sa liste de souhaits de Steam.

“Nous avons remis au goût du jour la belle franchise de Drawn to Life, avec une version conçue pour une nouvelle génération de joueurs et de plateformes“, a déclaré Neil Ralley, Président de 505 Games. “Plus de dix ans se sont écoulés depuis le précédent titre : nous sommes donc impatients qu’un nouveau public, ainsi les fans de longue date s’approprient Drawn to Life : Two Realms et en profitent durant les fêtes de fin d’année. C’est l’occasion parfaite pour les aficionados plus âgés de partager leur aventure favorite en famille et avec leurs enfants“.

Le jeu présente un mécanisme créatif de placement de jouets permettant aux joueurs de positionner des jouets physiques dans les niveaux pour aider leur héros à traverser et à atteindre les objectifs du plateformer. Un tout nouvel outil de création élargit le champ des possibles avec des millions de couleurs, des autocollants uniques, des modèles, des animations de héros inédites, ainsi qu’un mode de personnalisation de votre look qui laisse toute la place à l’imagination ! Débloquez des stickers supplémentaires pour personnaliser encore davantage votre univers et faire de votre look unique, la signature de votre héros grâce au nouveau “système d’habillage”.

Drawn to Life: Two Realms se déroule plusieurs années après la fin de Drawn to Life : The Next Chapter. Retrouvez Mari, Jowee, et tous vos personnages préférés en voyageant aux confins des royaumes de Raposa et de celui des Humains et percez le mystère de l’Ombre. Le jeu de plateformes action-aventure est doté de nombreux jouets exceptionnels, de plus de 100 Batailles d’Imagination et plus de 70 humains et Raposa avec lesquels interagir. Les joueurs peuvent s’amuser avec une myriade de couleurs et des dizaines d’autocollants uniques et ainsi débloquer des heures de personnalisation pour progresser dans leur épopée et sauver le monde de l’Ombre !

Ce dernier opus de Drawn to Life a été réalisé par une partie des développeurs initiaux. Il comprend plus de 50 nouveaux morceaux de musique du compositeur original de la franchise, un monde luxuriant en 2D ainsi qu’une histoire concoctée par le Producteur Exécutif original de Drawn to Life et Drawn to Life : The Next Chapter.