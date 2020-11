Hyper Sports R, exclusivité Nintendo Switch, de nouveau listé ?!

Dans la série des Track and Field, il y a eu deux branches, celle des jeux du nom de base et celle des Hyper Sports. C’était lors de l’E3 2018 qu’on apprenait que Konami travaillait sur le retour de cette IP très Retro. Trop ? En tous cas, ce fut peut-être le constat quand environ un an et demi après, le studio annonçait l’annulation du jeu. Pourtant, aujourd’hui, le voilà de nouveau listé chez le revendeur GameWare.

Il faut dire que si personne n’attendait un nouvel opus de cette licence historique : personne n’attendait non plus son annulation malgré les avis extrêmement mitigés sur la démo et les différentes vidéos du jeu. Le tout tenait la route graphiquement. Erreur de communication entre une annulation et une refonte totale ? Ou simple changement de cap en l’absence de projet plus concret pour une partie des équipes ?