Serious Sam Collection, qui a été lancée pour la première fois pour Stadia le 8 avril, sera disponible sur l’eShop Nintendo Switch le 17 novembre pour 29,99 $, comme vient de l’annoncer l’éditeur Devolver Digital et le développeur Croteam.

La collection de trois jeux comprend Serious Sam HD : The First Encounter, Serious Sam HD : The Second Encounter et Serious Sam 3 : BFE, ainsi que les extensions “The Legend of the Beast” et “Jewel of the Nile”.