Ord. (Nintendo Switch) – Le test

L’idée nous a traversé l’esprit d’écrire le test intégralement « façon Ord », indéniable ovni vidéoludique. Mais nettement moins doués dans cette expérience de style insolite que ses développeurs, nous avons décidé de rester plus traditionnel, et de vous présenter ce jeu atypique avec des phrases et des compléments d’objets, tout en conservant une part de mystère pour conserver l’expérience de ce jeu parfaitement indemne.

Édité par Ratalaika, Ord ne peut en aucun cas laisser indifférent. Allons même jusqu’à souligner que vous allez adhérer complètement au concept… ou bien vous pesterez haut et fort que ce jeu est totalement stupide et répétitif. Si sur le dernier point, nous ne vous donnerons pas tout à fait tort, force est de constater que chez NT, nous adhérons souvent aux concepts novateurs. L’audace mérite que nous nous y attardions.

Alarme. Réveil. Roupiller

Voici très probablement comment votre immersion dans Ord va débuter « Alarme. Réveil. Roupiller ». La première aventure (et toutes les autres) se veut sans la moindre fioriture, l’écran est noir et orné de textes blancs. Sa force réside dans ses quelques bouleversements, dans ses contrastes qui viennent soudainement donner du relief au monochrome, mais aussi dans ses bruitages qui accompagnent vos multiples choix. Nous vous conseillons par ailleurs de jouer avec un casque pour une parfaite immersion.

Le concept se résume en quelques mots. Et pour cause.

Un premier mot apparaît. Vous n’avez qu’une seule chose à faire : choisir le suivant parmi deux propositions. De ce choix, votre destin dépendra, avec l’apparition d’un troisième mot. Rapidement, vous allez prendre conscience que le danger est partout, derrière la moindre porte, face au moindre inconnu, mais aussi dans les moindres interstices de votre quotidien. Quel héros serez-vous ? Plutôt prudent ou plutôt inconscient…?

Un autre mot apparaît, deux autres propositions arrivent aussitôt. Quel sera votre chemin, quel sera votre choix…? Est ce la vie qui se poursuit derrière cette proposition, ou bien la mort, expéditive et punitive ? La réponse au détour d’une simple pression de touche. L’aventure se poursuit alors ou se termine brutalement.

La mort à toutes les sauces

La mort fait partie omniprésente du jeu, du concept. L’objectif est de recommencer encore, et encore, afin d’élucider chaque mystère se cachant derrière l’ensemble des combinaisons possibles. Si certaines morts sont prévisibles (non mais si vous la cherchez aussi…), d’autres s’avèrent plus originales…

Certains cheminements conduisent à des succès qui viennent se déverrouiller un à un. Parviendrez-vous à tous les découvrir ? Ils seront vos objectifs véritables, soigneusement répertoriés dans le menu de chacune des histoires.

Le héros… c’est vous !

Rapidement, ce concept nous a rappelé celui des livres pour adolescents « Le livre dont vous êtes le héros ». Au fil des pages, il était question de faire des choix, avant de se rendre par la suite à tel ou tel chapitre pour découvrir la suite des aventures. Dans cette série littéraire emblématique qui a su marquer plusieurs générations, ainsi que dans ce jeu hors du commun, votre sort repose exclusivement sur les choix que vous faites. Il faudra dès lors recommencer maintes et maintes fois pour faire le tour du soft… puisque, bien entendu, une fois la partie terminée (parfois en quelques secondes !), il convient de recommencer l’aventure depuis le début. Reprenons donc, « Alarme. Réveil. Roupiller »

Combiner des dizaines de combinaisons combinantes

Au fil des aventures parcourues sur Ord, vous comprendrez les multiples combinaisons conduisant à la mort ou à la survie. Néanmoins, l’aspect répétitif n’est assurément pas à démentir, le soft emprunte régulièrement les mêmes chemins. Certains joueurs seront rapidement agacés, quand d’autres comprendront qu’il est simplement nécessaire de faire appel à sa mémoire pour sortir indemne de ces combinaisons multiples.

Là est bel et bien toute la mécanique du jeu. Les joueurs patients pourront se plonger avec bonheur dans ce concept savoureux. Les autres seront vite lassés. Soulignons par ailleurs que certaines aventures sont bien mieux construites que d’autres. Nous avons par exemple été fort déçus de celle consacrée au braquage, avec la vive impression de franchement tourner en rond pour le coup. À contrario, le scénario intitulé « Monde » nous a davantage séduit, avec cette douce idée de créer, étape par étape, mais à vive allure, un monde selon nos choix.

Au final, l’expérience reste assurément originale et atypique. Proposé à un petit prix, Ord déroge à toutes les règles et parvient malgré tout à nous emporter dans ses aventures pleines de fantaisies. Le soft propose plusieurs histoires, plusieurs aventures, à découvrir au fil des mots et des péripéties. Proposé à moins de 5 euros sur l’eshop de la Nintendo Switch, il pourrait bien faire parler de lui et se faire entendre auprès de ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus des jeux vidéo.

