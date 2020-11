Top des ventes de la semaine au Japon: Pikmin 3 reste devant

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 2 au 8 novembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

La sortie de la semaine est Pokémon Sword and Shield + Expansion Pass bundle, qui s’est vendu à 18 638 exemplaires. Si l’on considère que cette offre groupée n’offre aucune sorte de remise (c’est le même prix que la version autonome + le DLC acheté séparément) ni aucun autre bonus, il s’agit d’un début assez intéressant. Shadowverse: Champions Battle se lance de manière assez anonyme. Malgré la baisse assez normale de la deuxième semaine, Pikmin 3 Deluxe est en bonne voie pour devenir le jeu Pikmin le plus vendu de tous les temps (si l’on ajoute les ventes numériques, bien sûr). Il s’est vendu à plus de 200 000 unités, et la prochaine étape (250 000 unités) est pour bientôt.

01./01. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 67.925 / 239.274 (-60%)

02./05. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 37.256 / 1.783.608 (+28%)

03./06. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 31.687 / 5.941.433 (+32%)

04./00. [NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass <RPG> (Pokemon Co.) {2020.11.06} (¥8.689) – 18.638 / NEW

05./00. [NSW] Shadowverse: Champions Battle <TBL> (Cygames) {2020.11.05} (¥5.980) – 13.871 / NEW

06./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.318 / 3.250.835 (+29%)

07./04. [PS4] Watch Dogs: Legion # <ADV> (Ubisoft) {2020.10.29} (¥8.400) – 8.723 / 49.685 (-79%)

08./12. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> <ACT> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 8.536 / 373.171 (-7%)

09./13. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.091 / 1.551.842 (+27%)

10./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.638 / 3.790.783 (-19%)

Cette semaine, la Nintendo Switch a connu un bond important et assez inattendu des ventes avec pas moins de 139 200 consoles vendues. C’est en partie dû à la sortie du pack Fortnite. Il semble que Nintendo ait vraiment accéléré la production et les livraisons de sa console, car certaines boutiques ont déjà cessé de faire des loteries. Nous pouvons nous attendre à de fortes ventes pendant les deux mois restants, la prochaine grande semaine étant la semaine 47 avec Hyrule Warriors : Age of Calamity et le nouveau pack Ring Fit Adventure.