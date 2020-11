Un nouveau site teaser pour The World Ends With You

The World Ends With You -Final Remix-

Square Enix a ouvert un nouveau site de teaser, et on peut supposer qu’il est lié à The World Ends With You. La même phrase “Time Limit Within 7 Days” a été utilisée pour la série précédemment.

Le site de Square Enix a actuellement un compte à rebours qui doit expirer le 24 novembre. Vous pouvez consulter la page ici. La série The World Ends With You a été lancée pour la première fois sur DS en 2007 au Japon, avec un lancement à l’étranger en 2008. La Nintendo Switch a depuis reçu The World Ends With You: Final Remix en 2018. Un anime basé sur le jeu fera ses débuts en 2021.