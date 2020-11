Top des ventes de la semaine au Japon: la Ps5 ne fait pas pire que la Ps3, pendant que la Nintendo Switch passe le 16 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 9 au 15 novembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Semaine de sortie de la Ps5. Que dire, c’est plutôt mauvais. On peut me dire que c’est à cause du covid-19 et donc du manque de stock, mais le problème n’est pas là. Jamais cette console ne doit sortir fin 2020, sans jeu et sans stock, justement. sortir avec si peu de stock, c’est un doigt d’honneur au joueur. C’était rigolo à la sortie de la Ps2, mais depuis, le cout de la rupture, en 2020, c’est juste du non respect du joueur.

Le seul jeu Ps5, c’est à la deuxième place qu’on le trouve, environ 10% des joueurs Ps5 on acheté Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, meilleur résultat d’un lancement… Cela laisse perplexe. Les joueurs ont apparemment sauté plutôt sur la gen d’avant pour alimenter correctement leur nouvel achat, avec Call of Duty: Black Ops – Cold War et Assassin’s Creed: Valhalla qui font de très bons scores. Sakuna: Of Rice and Ruin se lance bien sur Nintendo Switch, avec quelques ventes en plus sur Ps4. Lancement timide aussi pour Kingdom Hearts: Melody of Memory, dont les chiffes ne sont disponibles que pour la version Nintendo Switch.

01./00. [PS4] Call of Duty: Black Ops – Cold War <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2020.11.13} (¥7.900) – 84.475 / NEW

02./00. [PS4] Assassin’s Creed: Valhalla # <ACT> (Ubisoft) {2020.11.10} (¥8.400) – 45.055 / NEW

03./00. [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin # <SLG> (Marvelous) {2020.11.12} (¥4.980) – 32.906 / NEW

04./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 32.585 / 5.974.018 (+3%)

05./01. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 31.073 / 270.347 (-54%)

06./02. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 24.115 / 1.807.723 (-35%)

07./00. [PS4] Sakuna: Of Rice and Ruin # <SLG> (Marvelous) {2020.11.12} (¥4.980) – 22.955 / NEW

08./00. [PS4] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.11.12} (¥5.900) – 22.882 / NEW

09./00. [NSW] Kingdom Hearts: Melody of Memory <ACT> (Square Enix) {2020.11.11} (¥6.800) – 22.813 / NEW

10./00. [PS5] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.11.12} (¥5.900) – 18.640 / NEW

Cette semaine, la Nintendo Switch n’est pas la plateforme la plus vendue pour la première fois depuis de nombreux mois en raison du lancement de la PlayStation 5. Mais en raison d’un nombre de livraisons nettement insuffisant, la Nintendo Switch a tout de même failli se vendre plus (seulement 2 000 unités de différence). Elle sera de nouveau au top la semaine prochaine, facilement. La semaine prochaine, il y en aura une grosse sortie sur Nintendo Switch avec Hyrule Warriors : Age of Calamity, mais surtout le pack Ring Fit Adventure. Et avec la saison des vacances qui approche, les ventes ne devraient pas passer sous la barre des 100 000 consoles avant la fin de l’année. Depuis son lancement, le Nintendo Switch s’est vendu à plus de 16 millions de consoles (16 040 256 unités pour être précis), dont 2 824 591 consoles pour le modèle Lite, et 13 215 665 consoles pour le modèle classique.