Top des ventes de la semaine au Japon: la PS5 tombe encore, Momotaro Nintendo Switch toujours loin devant

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 23 au 29 novembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Pas grand chose à dire niveau jeu, les chiffres sont cohérent vis-à-vis de la semaine dernière. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! est premeir loin devant, alors que le jeu souffre même de quelques ruptures de stocks et que Konami a annoncé 750.000 ventes (avec eShop) déjà. Le million semble à porter d’ici la fin de l’année. Belle semaine aussi pour Hyrule Warriors: Age of Calamity. La sortie de la semaine, la seule se hissant dans le top, est Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack <Taiko no Tatsujin: Don and Katsu’s Great Time Adventure \ Taiko no Tatsujin: Dokodon! Mystery Adventure> qui n’est disponible qu’en démat (donc dans ce classement, la présence est due au carte de jeu à télécharger).

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 126.729 / 472.426 (-63%)

02./02. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity # <ACT> (Koei Tecmo) {2020.11.20} (¥7.200) – 40.667 / 213.882 (-77%)

03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 36.019 / 1.879.811 (+0%)

04./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 35.389 / 6.046.697 (-5%)

05./07. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 21.314 / 315.862 (-12%)

06./00. [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack <Taiko no Tatsujin: Don and Katsu’s Great Time Adventure \ Taiko no Tatsujin: Dokodon! Mystery Adventure> <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2020.11.26} (¥6.100) – 15.504 / NEW

07./06. [PS4] Call of Duty: Black Ops – Cold War <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2020.11.13} (¥7.900) – 14.688 / 124.371 (-42%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.665 / 3.289.458 (+8%)

09./05. [NSW] Fortnite: The Last Laugh Bundle <ACT> (Warner Entertainment Japan) {2020.11.17} (¥3.000) – 14.147 / 45.414 (-55%)

10./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass <RPG> (Pokemon Co.) {2020.11.06} (¥8.689) – 12.370 / 55.458 (+8%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch ont connu un succès inattendu, avec 145 178 unités vendues. La baisse n’est pas trop importante (environ 34 000 unités de moins que durant la semaine 47), mais c’est quand même une baisse. Le modèle classique est le plus touché, car les ventes du modèle Lite sont pratiquement stables avec 27 196 unités vendues (la demande pour ce modèle particulier est satisfaite depuis quelques semaines maintenant). Avec 4.981.146 Nintendo Switch vendues cette année, les 5 millions seront atteint la semaine prochaine. Parlons du sujet qui fâche et qui va heurté les fans de Sony, la PS5 plonge encore un peu, faute de stock. Une fois encore, c’est un doigt d’honneur de l’éditeur aux fans de la nouvelle console.