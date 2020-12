La listes des jeux de Capcom Arcade Stadium sur Nintendo Switch

Capcom Arcade Stadium permettra aux joueurs de retrouver le frisson électrisant d’une salle d’arcade avec 32 classiques remplis d’action.

Le premier jeu, 1943 – La bataille de Midway, est gratuit. Le Ghost’n’Goblins original se présente comme un contenu additionnel stand alone. Les joueurs peuvent ensuite choisir d’acheter jusqu’à trois packs d’arcade différents qui mettent en valeur différentes époques des bornes d’arcade Capcom, des classiques des années 80 comme Bionic Commando et Strider aux favoris des années 90 comme Super Street Fighter II : Turbo. Les joueurs peuvent également acheter le pack tout-en-un contenant les trois packs de 10 jeux chacun, en plus du contenu additionnel stand alone Ghost’n’Goblins original pour un maximum de nostalgie rétro. Certains jeux de cette collection incontournable comprendront un multijoueur local (jusqu’à quatre participants). De plus, chaque titre est livré avec une variété d’options qui peuvent être ajustées telles que la vitesse de jeu, le niveau de difficulté, les paramètres d’affichage, les filtres d’affichage et de nombreuses images incluant une variété de bornes d’arcade reproduites en 3D. Chaque jeu est également doté d’une fonction de retour en arrière, qui permet aux joueurs de remonter dans le temps pour se sauver (ou sauver un ami) de tout danger imprévu.

Pack 1: Dawn of the Arcade (’84 ’88)

– Vulgus

– Pirate Ship Higemaru

– 1942

– Commando

– Section Z

– Tatakai no Banka

– Legendary Wings

– Bionic Commando

– Forgotten Worlds

– Ghouls ‘n Ghosts

Pack 2: Arcade Revolution (’89 ’92)

– Strider

– Dynasty Wars

– Final Fight

– 1941: Counter Attack

– Senjo no Okami II

– Mega Twins

– Carrier Air Wing

– Street Fighter II: The World Warrior

– Captain Commando

– Varth: Operation Thunderstorm

Pack 3: Arcade Evolution (’92 ’01)

– Warriors of Fate

– Street Fighter II: Hyper Fighting

– Super Street Fighter II Turbo

– Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment

– Cyberbots: Fullmetal Madness

– 19XX: The War Against Destiny

– Battle Circuit

– Giga Wing

– 1944 The Loop Master

– Progear