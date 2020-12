Pokémon Go: D’où vient ce courant d’air ? Quel est ce bruit de tapotement ?

Vous sentez ce frisson dans l’air ? Entendez-vous ces tapotements au loin ? Il n’y a qu’un seul Pokémon qui peut en être à l’origine : M. Mime de Galar ! Le Pokémon Danse et son évolution, M. Glaquette, découverts à l’origine dans la région de Galar, débarquent bientôt dans le monde de Pokémon GO dans le cadre d’une Étude spéciale inédite. Que vous ayez un billet ou non, vous pourrez profiter du week-end de l’événement pour rencontrer ce Pokémon avec de l’Encens et bien plus encore !

Profitez d’un week-end avec des Pokémon associés au froid et aux bruits

Emmitouflez-vous et préparez-vous pour des airs relaxants ! Il semblerait que l’arrivée de M. Mime de Galar permettrait à certains Pokémon cool et mélodieux d’être attirés par l’Encens. Du vendredi 18 décembre 2020, à 10h00, au lundi 21 décembre 2020, à 20h00 heure locale, vous pourrez profiter des fonctionnalités suivantes, que vous ayez ou non un billet pour le le scénario d’Étude spéciale M. Mime de Galar.

Détails

Des Pokémon tels que Lippoutou, Marcacrin, Spoink, Chovsourir, Polarhume et d’autres seront plus souvent attirés par l’Encens !

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Polarhume chromatique !

Bonus

L’Encens sera plus efficace pour attirer les Pokémon

L’Encens activé pendant l’événement durera trois heures

** Clap… clap… clap… Profitez d’un scénario d’Étude spéciale**

Des choses étranges sont arrivées au professeur Willow ces derniers temps. Il a glissé sur une épaisse couche de glace à l’extérieur de son laboratoire mobile et est même resté éveillé tard à cause d’un bruit de tapotement mystérieux dehors. Il a donc besoin de votre aide pour découvrir d’où viennent ces événements mystérieux ! Si vous avez un billet, vous pouvez participer partout où Pokémon GO est disponible.

Vous pouvez acheter un billet pour accéder à cette expérience unique à durée limitée et compléter une Étude spéciale pour avoir la chance de rencontrer M. Mime de Galar ! Vous pourrez également gagner assez de Bonbons M. Mime pour faire évoluer votre M. Mime de Galar en M. Glaquette !

Date et heure

Du samedi 19 décembre 2020 à 10h00 au dimanche 20 décembre 2020 à 20h00 (heure locale)

Détails

Les billets pour ce scénario d’Étude spéciale vous donneront accès à une expérience unique ! Cet événement vous offre la possibilité d’accéder ou de gagner ce qui suit.

Vous pourrez accéder à une nouvelle Étude spéciale vous proposant de rencontrer M. Mime de Galar, sa toute première apparition dans Pokémon GO ! Vous pourrez également gagner suffisamment de Bonbons M. Mime à la fin du scénario d’Étude spéciale pour faire évoluer votre M. Mime de Galar en M. Glaquette !

Vous gagnerez une médaille d’événement spéciale.

Terminez des tâches d’Étude spéciale pour rencontrer des Pokémon tels que Goupix d’Alola, Rondoudou, Lippoutou, Chuchmur, Éoko et Stalgamin.

Vous gagnerez une toute nouvelle pose d’avatar inspirée par M. Mime.

Si vous terminez l’Étude spéciale, vous gagnerez trois Encens, trois Super Bonbons, 30 Hyper Balls, trois Passes de combat Premium, un Poffin, deux Modules Leurres Glacial, trois Super-Incubateurs et trois Morceaux d’étoile.

Des tâches exclusives d’Étude de terrain vous permettront de rencontrer Lippoutou, Lokhlass, Chovsourir et Polarhume.

Informations sur les billets

Pour recevoir l’Étude spéciale Clap… clap… clap…, vous devez ouvrir Pokémon GO pendant l’événement du samedi 19 décembre 2020 à 10h00 au dimanche 20 décembre 2020, à 20h00 (heure locale) . Une fois que vous avez reçu l’Étude spéciale, vous pouvez la terminer quand vous le voulez.

. Une fois que vous avez reçu l’Étude spéciale, vous pouvez la terminer quand vous le voulez. Le billet coûte 7,99 $ (ou l’équivalent dans votre devise locale), hors taxes ou frais, et peut être acheté dans la boutique du jeu. Le billet ne peut pas être acheté avec des PokéPièces.

Une fois les billets mis en vente, vous pourrez en acheter jusqu’au dimanche 20 décembre 2020 à 18h00 (heure locale). Restez branchés pour savoir quand les billets seront disponibles à l’achat !

Les billets pour ce scénario d’Étude spéciale ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d’utilisation).

Comment acheter un billet et accéder à l’Étude spéciale

Les billets pour le scénario d’Étude spéciale seront mis en vente quelques jours avant l’événement. Pour acheter un billet et accéder à l’Étude spéciale de l’événement, suivez les étapes ci-dessous.

Appuyez sur En savoir plus dans la boutique. Appuyez sur Acheter. Vous recevrez ensuite un message indiquant que vous avez reçu un billet pour l’événement « M. Mime de Galar ». Une fois que vous aurez appuyé sur OK, vous pourrez retrouver le billet dans votre Sac d’objets. Avant l’événement, vous recevrez une médaille. Quand vous ouvrirez l’appli pendant l’événement, vous aurez accès à l’expérience nécessitant un billet et à l’Étude spéciale Clap… clap…clap… Une fois l’Étude spéciale reçue, vous pourrez la terminer à tout moment. Cependant, pour une expérience de jeu optimale, nous vous recommandons de faire de votre mieux pour terminer l’étude avant la fin du scénario d’Étude spéciale le dimanche 20 décembre 2020 à 20h00 (heure locale).

Vous avez des question ? Consultez notre page FAQ sur le Centre d’aide pour obtenir plus d’informations sur ce nouveau scénario d’Étude spéciale.

Vous avez de l’instinct, un bonnet sur la tête et une tisane à la main ? Vous êtes alors parés pour attraper M. Mime de Galar et aider le Professeur Willow à prendre un peu de repos bien mérité ! C’est parti !

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d’être modifiés. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Pour connaître les événements dans le jeu et les mises à jour des fonctionnalités, consultez cet article du centre d’aide.

—L’équipe Pokémon GO