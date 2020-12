Top des ventes de la semaine au Japon: la PS5 plonge encore, la Nintendo Switch explose tout

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 7 au 13 décembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

La semaine 50 a été une autre semaine assez importante pour le marché japonais, grâce à la période des vacances qui bat son plein. Cyberpunk 2077 est la sortie de la semaine, qui dépasse les 100K, ce qui est plutôt rare pour un jeu occidental au Japon. En ce qui concerne les nouvelles sorties, il n’y en a qu’une sur Nintendo Switch dans le Top 10 : Puyo Puyo Tetris 2. Seule la version Nintendo Switch de Puyo Puyo Tetris 2 arrive au classement, avec 26 346 unités vendues. En comparaison, le jeu original a réussi à se vendre à plus de 50 000 unités au lancement, avec environ 42 000 unités pour la version Nintendo 3DS. C’est un bon début, car il faut aussi tenir compte des ventes numériques. Cependant, les ventes pour les autres plateformes devraient être bien inférieures à celles de la version Nintendo Switch.

Nouvelle hausse, assez forte, pour Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!. Le jeu est incontrolable, et s’est déjà positionné comme LE titre des vacances cette année… même Animal Crossing : New Horizons a du mal à suivre. Il s’est vendu à plus de 750 000 unités rien qu’en physique, et se vendra facilement à plus d’un million de ventes physiques avant la fin de l’année, voir même la semaine prochaine.

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 166.774 / 755.084 (+44%)

02./00. [PS4] Cyberpunk 2077 # <RPG> (Spike Chunsoft) {2020.12.10} (¥7.980) – 104.687 / NEW

03./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 71.455 / 6.175.256 (+25%)

04./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 49.803 / 1.969.790 (+24%)

05./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 31.896 / 3.344.534 (+38%)

06./11. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 30.319 / 367.461 (+42%)

07./00. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 <PZL> (Sega) {2020.12.10} (¥4.990) – 26.346 / NEW

08./15. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 25.427 / 1.619.297 (+66%)

09./17. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 22.886 / 3.926.512 (+77%)

10./16. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 22.414 / 1.657.894 (+52%)

Cette semaine, les ventes de la Nintendo Switch ont légèrement augmenté à 229 698 consoles (contre 204 622 la semaine dernière). Malgré l’absence de gros titre Nintendo pendant les fêtes de fin d’année, les ventes de 2020 n’ont pas de mal à suivre celles de 2019 (qui avait Pokémon Epée et Bouclier). La fantastique performance de Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! et les fortes ventes des titres importants de la console suffisent largement à compenser! D’ici la fin d’année, la Switch aura dépassé les LTD de la Gameboy Advance (GBA) et de la Super Nintendo (SNES), et deviendra la 8e console la plus vendue de l’histoire au Japon.