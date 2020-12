Atomic Heist (Nintendo Switch) – Le test

Atomic Heist est un jeu de vaisseaux spatiaux qui consiste à tuer d’autres vaisseaux dans un univers très robotisé. Lorsque nous avions vu ce test, nous nous étions dit : “Encore un roguelike”, un de plus ! Mais alors qu’est-ce qui pousse les développeurs de Live Aliens à sortir un jeu dont le style est vu et revu ? Est-ce que ce jeu apporte quelque chose de nouveau si ce n’est qu’à assouvir la passion de certains gamers ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Histoire et Gameplay

Il n’y a pas d’histoire dans Atomic Heist, vous commencez directement le jeu sans tutoriel vraiment approfondi et la plupart des armes, techniques de combat et autres, c’est, comment dire… débrouillez-vous ! Ce jeu vous balance directement dans la cage aux fauves. Très vite, vous allez prendre une claque en découvrant le niveau de difficulté de ce jeu, ce qui sera d’ailleurs, son gros point négatif. Nous on aime la difficulté, mais QUAND la difficulté est bien faite. Ce que je veux dire par là c’est que dans Atomic Heist, vous allez énormément mourir avec des collisions et des bombes qui vous irradient. Les vaisseaux ennemis ont une tendance suicidaire, c’est celle de vous foncer dessus et c’est là le gros point négatif de ce jeu, car c’est clairement mal fait. Quand des vaisseaux vous foncent dessus, votre vaisseau lui, fait un genre de rebond en arrière ce qui vous laisse de l’espace pour fuir. Jusque là c’est logique, eh bien non… Sans savoir pourquoi, vous êtes à 10m de votre ennemi, mais il est déjà collé à vous comme un carambar sur vos dents.

Au début, on se dit qu’on ne maîtrise pas le jeu et que ça va aller, mais en fait non, c’est comme ça tout le temps, même en boostant son vaisseau et cela devient une expérience de jeu horrible. Vous l’aurez compris, pour jouer à Atomic Heist il faut rester calme et surtout ne pas perdre patience. Comment peut-on trouver un jeu cool en employant ces mots ? Il y a des jeux où la difficulté croissante nous bloque à certains niveaux, mais là, c’est dès le début et on comprend vite que ce test va être long, trèèèèèès long…

Ensuite, lorsque vous aurez découvert cet univers désagréable, il va falloir découvrir chaque arme que vous découvrez dans vos tableaux et cela tout en supportant les pots de colle qui veulent votre mort. Vous allez bien mettre deux jours à tout calculer / découvrir, ce qui est sympa quand on sait que la durée de jeu est d’environ 7h.

Néanmoins, le jeu reste assez complet à nos yeux. Nous avons la possibilité de booster notre vaisseau et la manière dont nous allons l’équiper changera vraiment notre style en jeu. Vous pouvez alors faire de jolis tonneaux, des vrilles de l’espace si on peut dire et le comportement du vaisseau reste quand même assez sympa à manœuvrer. Il vous faudra du temps pour maîtriser la bête et surtout l’univers du jeu.

Chaque niveau ressemble à des “entrepôts” où des vaisseaux se baladent pour s’entretuer. Ces niveaux restent fixes, mais tout ce qui s’y passe change en permanence. Vous n’aurez jamais de répétitions comme par exemple, un vaisseau qui arrive à votre droite au lancement d’une partie à chaque fois que vous allez mourir et ça, c’est un bon point. Au niveau de l’armement, c’est très fun. Vous allez découvrir beaucoup d’armes différentes, mais une chose est importante, faire attention à vos munitions, ne pas trop tirer à la mitrailleuse sinon elle surchauffe et surtout, éviter de larguer vos bombes accidentellement. C’est le secret de la réussite dans le jeu, car on ne peut pas tirer en permanence comme la plupart des roguelike.

Graphisme

Même si c’est assez simpliste, carré, avec une vue de dessus, le jeu reste quand même sympa à regarder. Chaque bombe, arme et autre explosion sont vraiment bien faites pour ce style de jeu. Ça reste simple sans être affolant.