Top des ventes de la semaine au Japon: la PS5 passe noël sous les 20k, la Nintendo Switch explose tout

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 14 au 20 décembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! est n°1 des ventes pour la 5ème semaine consécutive, avec 209 123 unités vendues (+25%). C’est vraiment LE titre de la fin d’année de la Nintendo Switch cette année, Konami profitant pleinement de l’absence de sorties Nintendo majeures pour les fêtes de fin d’année. Il s’est presque vendu à plus d’un million d’unités rien qu’en physique, avec 964 027 unités vendues à partir de cette semaine. Les ventes de la semaine 52 et de la semaine 1 devraient être encore plus importantes que cette semaine. Comme prévu, tous les titres à durée de vie indéterminée sur Nintendo Switch se vendent très bien. Animal Crossing : New Horizons s’est presque vendu à 100 000 unités cette semaine (95 097 unités), et Super Smash Brops. Ultimate pourrait atteindre le cap des 4 millions d’unités dès la semaine prochaine en fonction de l’ampleur de l’augmentation de la Semaine 52.

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 209.123 / 964.207 (+25%)

02./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 95.097 / 6.270.353 (+33%)

03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 58.654 / 2.028.444 (+18%)

04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 44.450 / 3.388.984 (+39%)

05./06. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 40.359 / 407.820 (+33%)

06./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 35.165 / 1.654.462 (+38%)

07./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 33.475 / 3.959.987 (+46%)

08./10. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 30.046 / 1.687.940 (+34%)

09./13. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> <ACT> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 28.102 / 455.469 (+50%)

10./18. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 24.502 / 479.976 (+84%)

La Nintendo Switch dépasse officiellement les 13 millions de ventes au Japon et dépasse la GBA. La Super Famicom, c’est pour la semaine prochaine. Même s’il reste la semaine 52, souvent la plus importante de l’année, le total des ventes de Switch en 2020 est supérieur à la meilleure année de la 3DS au Japon (2012). Seule la DS a fait mieux, avec ses deux années folles de 2006 et 2007.