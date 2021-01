Unto The End (Nintendo Switch) – Le test

Unto The End

Après le très apprécié Valfaris, Big Sugar nous propose un tout nouveau jeu avec Unto The End. Alors, nouvelle réussite ?

Dans mon jardin d’hiver

Unto The End vous plonge dans un monde glacial peuplé de créatures étranges vivant dans des montagnes enneigées. Vous démarrez votre périple sans autre objectif que de retrouver votre foyer. Une mèche de cheveux en guise de souvenir de votre famille, bien emmitouflée dans votre épais manteau, voilà de quoi vous rappeler à quel point vous aimez vos proches. Pour les retrouver, vous ne vous doutez pas à quel point les éléments seront contre vous.

Un souls-like 2D glacial

Votre aventure démarre avec une épée, une dague de lancer et une torche. Et ce jusqu’à la fin de votre quête ! Oui, Unto The End fait le pari de tout miser sur les compétences du joueur, sa capacité à maîtriser un gameplay simple mais exigeant qui fera appel à vos réflexes et votre sens du timing. Votre compétence de joueur sera mise à rude épreuve lors de chacune de vos rencontres avec un ennemi. Chaque erreur commise pourra vous être fatale. Bref, vous l’aurez peut-être compris, nous sommes ici face à un souls-like 2D.

Un gameplay simple mais difficile à maîtriser

Les combats que vous aurez à mener seront face à un ou plusieurs adversaires à la fois. Il vous faudra utiliser intelligemment toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Le stick gauche, vous permettra de parer les coups. Vers le haut pour les coups à la tête, vers le bas pour les autres coups. Vous pourrez également vous baisser et sauter pour esquiver, ce qui vous sera grandement utile contre certains ennemis. Concernant vos attaques, vous pourrez donner un coup d’épée vers le haut ou vers le bas ainsi qu’effectuer des feintes afin de pousser votre adversaire à parer un coup pour mieux le frapper là où il n’est plus protégé. Enfin, vous aurez la possibilité de lancer votre dague de loin et de bousculer vos vis-à-vis pour les faire tomber. Unto The End propose ainsi un gameplay assez intuitif et basique. Mais cela ne rend pas pour autant les combats aisés ! Pour vaincre chaque ennemi, il faudra faire preuve d’observation et de réflexes affûtés. Mais cela ne sera pas facile, loin de là ! Anticiper les coups des ennemis sera primordial. Il sera très rare que vous remportiez un combat dès la première tentative. Mais vos défaites ne seront pas vaines car elles vous apprendront la façon dont combat votre adversaire. Vous pourrez alors mieux anticiper et préparer votre contre-attaque.

Et si vous pensez pouvoir utiliser les mêmes techniques contre chaque opposant qui sera face à vous, vous courrez droit vers la mort. Certains auront des attaques dévastatrices que même votre épée ne pourra parer. Il faudra alors parfois se baisser ou sauter pour tout simplement éviter d’être touché. C’est en cela que Unto The End est intéressant car vous n’avez pas l’impression de faire les mêmes combats à chaque fois. Sauf si vous butez sur un ennemi. Et cela risque fort de vous arriver. Nous avons dû nous y reprendre plusieurs dizaines de fois sur certains affrontements. Cela nécessitera donc de la patience pour certains. Mais lorsque vous remportez le combat, quel plaisir ! Sachez aussi qu’ici, pas de barre de vie. Certaines attaques vous tueront en un seul coup alors que d’autres non. À vous de repérer les coups dévastateurs à éviter à tout prix. Mais on pourra tout de même savoir si notre personnage est mal en point si sa barbe est tachée de sang et si son souffle est saccadé, voire s’il met un genou à terre d’épuisement. Si cela arrive après un combat, vous pourrez vous remettre d’aplomb avec un tonifiant que vous aurez préparé auparavant ou alors ralentir le saignement avec des herbes que vous trouverez sur votre chemin.

Avec toutes ces morts en perspective, heureusement que le système de sauvegarde est bien pensé. En effet, parfois le jeu sera sauvegardé après un combat, parfois non. Au début déroutant voire énervant, on se rend compte rapidement qu’en fait, le jeu ne sauvegarde après un combat ou un endroit contenant un piège que si notre personnage est au sommet de sa forme. Plutôt pratique dans les moments où on enchaîne les combats.

De beaux paysages mais peu variés

Entre chaque rencontre hostile, vous aurez à parcourir un monde glacial entre montagnes enneigées et grottes. Et encore des montagnes enneigées. Et encore des grottes. Avec les combats de grande difficulté, nous voyons se pointer par moment une certaine répétitivité. En revanche, quel plaisir de parcourir ces environnements ! Les graphismes sont très soignés et les effets de lumière très intéressants. Des effets de lumière dans une montagne enneigée et dans une grotte ? Oui, grâce à votre indispensable torche sans laquelle vous ne pourrez rien voir à certains moments. Prenez donc garde à ne pas la perdre ou à avoir des bâtons pour en refaire une. La perdre ? Oui, on peut perdre notre épée, notre dague et notre torche lorsque l’on reçoit un coup, que l’on percute un mur. Tâchez donc aussi au passage, de ne jamais oublier votre épée … Cette épée qui sera votre seule arme. Ce qui est regrettable car on aurait aimé pouvoir manipuler d’autres armes comme par exemple certaines utilisées par nos ennemis.

Tout comme les combats, votre parcours dans cet environnement hostile sera semé d’embûches. Des pièges et des rochers qui tombent vous feront perdre la vie, mais pas autant que les lames ennemies. D’ailleurs, nous parlons beaucoup d’ennemis mais il faut dire aussi que vous rencontrerez parfois des personnages non hostiles. Si vous leur donnez une offrande appropriée, vous pourrez alors recevoir un objet en retour qui pourra vous être utile par la suite. Mais, on ne sait trop pourquoi, si vous donnez la mauvaise offrande, ce même personnage se mettra en colère et vous attaquera. Ces objets à offrir sont récupérés soit par terre, soit sur des cadavres. Des herbes, des bâtons, du cuir et des ossements. C’est à peu près tout ce que vous trouverez sur votre chemin. En plus de servir d’offrande, vous pourrez utiliser tout cela pour fabriquer un tonifiant, améliorer votre armure ou créer une torche. La torche peut être créée à tout moment alors que l’armure et le tonifiant ne peuvent être confectionnés qu’en s’arrêtant devant un feu de camp. Ces feux de camp pourront également vous permettre de vous entraîner au combat.

Pour saupoudrer tout ça, en plus de la neige, Unto The End nous propose une ambiance sonore très immersive. Pas ou peu de musique ici, mais plutôt le souffle du vent, le bruit des rochers qui tombent, et le souffle de notre héros : et ça convient parfaitement au jeu !