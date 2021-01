Japon – lancement de la PS5 est trois fois pire que celui de la Wii U, la Nintendo Switch dépasse la Super Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Bien qu’on est toujours pas droit au rapport complet du Famitsu pour la dernière semaine de l’année, on a eu quelques chiffres de l’organisme aujourd’hui. Sur la semaine du 21 au 27 décembre, Momotaro Dentetsu est toujours premier avec 267.000 ventes supplémentaires, soit 1,23 million d’exemplaires physiques vendus depuis sa sortie en novembre (!!), et sûrement plus de deux millions eShop inclus.

Côté jeux, on a quelques autres informations:

Mario Kart 8 Deluxe: ~68.2K

Super Smash Bros. Ultimate: ~53K

Super Mario Party: ~41.9K

Splatoon 2: ~32K

BOTW: ~13.8K

Pour le hardware, on a que les chiffres de ventes de trois consoles : on sait donc que la Nintendo Switch a, comme prévue, dépassée le LTD de la Super Famicom, devenant la 8e console la plus vendue de l’histoire du Japon. Mais côté Ps5, Sony ne daigne toujours pas fournir de stock, c’est toujours la pénurie au pays de Sony. Comme a chaque lancement de Ps, comme d’habitude, la technique de la pénurie volontaire rend l’achat compulsif une fois les stocks de retour. Mais si ailleurs dans le monde, la technique marche, car la nouvelle console de Sony cartonne sans aucun jeu majeur pour son lancement, au Japon, ça fait très mauvaise presse.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 278.000 | 263.304 | 234.268 | 5.957.000 | 4.493.885 | 17.340.000 | | PS5 # | 13.000 | 17.578 | | 255.000 | | 255.000 | | PS4 # | 12.600 | 10.343 | 81.349 | 543.000 | 1.196.153 | 9.291.000 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Le graphique ci-dessus montre le lancement de la Ps5 comparé au lancement de la Wii U, console dite honteuse de chez Nintendo. Je vous laisse analyser les courbes…

Comparaison entre les ventes de l’écosystème PlayStation au cours des 8 premières semaines depuis le lancement de PS2/PS3/PS4/PS5 (Famitsu)