Les précommandes pour Gods Will Fall sont désormais disponibles !

Deep Silver est heureux d’annoncer l’ouverture des précommandes pour Gods Will Fall. Cet achat sera accompagné d’un casque de chasseur exclusif pour tous ceux qui précommanderont le jeu avant sa sortie le 29 janvier .

Le casque du chasseur est attribué au hasard à chaque nouvelle partie. L’excitation de la chasse coule dans le sang du clan et il est de tradition de porter fièrement ses trophées pour que tous les admirent. Ces trophées sont représentés par cinq peaux de bêtes distinctes; un loup, un ours, un sanglier, un renard et un blaireau. Ces étoffes peuvent être portées par n’importe quel guerrier et ont pour fonction d’avertir les dieux que la chasse a bel et bien commencé.

En plus de la version standard de Gods Will Fall, les joueurs peuvent également précommander la Valiant Edition, afin de recevoir le casque de chasseur et le DLC « La Vallée des Dieux Dormants ».

Trois nouveaux dieux : Entrez et frayez-vous un chemin à travers l’un des trois nouveaux royaumes des Dieux. Ces enfers inexplorés, peuplés d’abominables sbires, mettront votre courage à rude épreuve.

De nouvelles classes d’arme : Incarnez deux nouveaux types de barbares, chacun avec son propre style de combat.

De nouveaux objets : Une profusion de nouveaux équipements et provisions pour aider votre clan au combat et inverser le cours de la guerre.

De nouvelles capacités : De nouvelles méthodes de mêlée pour étendre davantage le système de combat de vos guerriers et garantir le fait de choisir le champion approprié pour la bataille à venir.

Des ajouts dans l’Overworld : Tandis que vous traversez l’Overworld, gardez les yeux ouverts et révélez les secrets cachés disséminés à travers les environnements.

Des tenues de guerrier : Habillez votre clan avec les meilleurs vêtements possible et parez-les pour le combat. Fanfaronnez tandis que vous entrez dans la mêlée avec style.

Développé par le studio Clever Beans, situé à Manchester, Gods Will Fall raconte l’histoire de quelques guerriers celtes, les survivants d’une armée détruite, tandis qu’ils sont en route pour renverser les dieux Ô combien cruels.

Le jeu sortira le 29 janvier sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™, PC et Stadia.

A propos de Gods Will Fall :

Vous êtes le dernier espoir de l’humanité.

Le règne cruel des dieux dure depuis plus d’un millénaire. Assoiffés de cruauté et de souffrance, ils exigent que l’humanité leur voue un culte et qu’elle les serve aveuglément. Pour ce faire, chaque homme, chaque femme et chaque enfant doit leur promettre fidélité. Ceux qui ne se soumettent pas à la volonté des dieux rencontrent une mort lente et impitoyable.

Vivez les épreuves brutales d’une bande de guerriers aventureux dans leur quête désespérée afin de rompre l’emprise impitoyable des dieux sur l’humanité. Chaque homme et chaque femme en capacité de tenir une lame, qui ont souffert de ce règne brutal depuis bien trop longtemps, seront appelés à former votre clan de huit survivants celtes et se soulèveront pour affronter les légions de créatures et minions monstrueux qui vivent dans chacun des royaumes impitoyables des dieux.

Dessinez petit à petit votre propre histoire grâce aux décisions que vous prendrez. Réussissez et assistez à la naissances de véritables légendes. Echouez et regardez toutes ces vies devenir poussière.

Des dieux et des royaumes emblématiques.

Découvrez les sombres secrets de chacun des anciens dieux tandis que vous vous aventurez dans leurs repaires élaborés et dangereux. Affrontez des minions qui ne reculeront devant rien pour défendre leurs divinités. Chaque lieux sera encore plus mortel que le précédent.

Le clan des guerriers celtes.

Partez à l’aventure avec huit guerriers différents et de toutes tailles, chacun équipé de son propre type d’arme exclusif. Choisissez votre prochain héros avec précaution. Il est difficile d’accéder au succès mais ce dernier vous apportera des capacités uniques, des armes ainsi que des items. En revanche, l’échec sera synonyme d’emprisonnement et le challengeur suppliera pour son salut.

Naviguez à travers un monde de dualité.

Savourez le calme ambiant tandis que vous explorez le magnifique et luxuriant terrain qu’est l’Overworld. Au-delà de chaque ancienne porte se trouve le royaume d’un dieu. Débordant de créatures immondes, traquant la moindre souffrance humaine. Chaque porte que vous choisirez d’ouvrir sera différente des précédentes, vous offrant ainsi un tout nouveau conte à explorer à chaque fois.

Une leçon de brutalité.

Avec un style de combat facile à prendre en main, mais difficile à maitriser, c’est un challenge ambitieux qui attend ceux qui s’aventureront dans ce jeu. Renforcez votre guerrier en pénétrant dans la mêlée et en embrassant le berseker qui est en vous ! La défaite ne sera jamais bien loin tandis que les dieux attendent avec impatience leur challengeur.