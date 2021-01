Nintendo rachète Next Level Games (Luigi’s Mansion 3, Mario Strikers, Punch-Out!!…)

Nintendo vient d’envoyer un communiqué de presse pour annoncer qu’elle a conclu un accord pour acquérir 100% des actions de Next Level Games Inc. En d’autres termes, ils ont racheté la société, qui doit devenir une filiale de Nintendo (comme Retro Studios ou Monolith Soft.).

Depuis plus de dix ans, Next Level Games collabore avec Nintendo sur de nombreux projets : Super Mario Strikers et Mario Strikers Charged sur GameCube et Wii, Punch Out !! sur Wii, et plus récemment la série Luigi’s Mansion sur Nintendo 3DS et Nintendo Switch (sans oublier l’oubliable Metroid Prime : Federation Force sur Nintendo 3DS). Cette acquisition n’est pas vraiment une surprise, même s’il est très inhabituel pour Nintendo d’acheter purement et simplement une société de développement de jeux, car ils préfèrent des partenariats comme ceux avec Koei-Tecmo ou PlatinumGames. En 2014, Next Level Games avait déjà annoncé son intention de travailler exclusivement avec Nintendo pour l’avenir, et cette acquisition n’est que la prochaine étape logique pour les deux sociétés. C’est la première acquisition d’un studio par Nintendo depuis Monolith Soft, il y a presque 14 ans.

“l’acquisition permettra de garantir à Nintendo la disponibilité des ressources de développement de Next Level Games et de faciliter une amélioration anticipée de la vitesse et de la qualité du développement, en permettant une communication plus étroite et un échange de personnel avec l’équipe de développement de Nintendo”

Nintendo précise que l’acquisition ne deviendra officielle que le 1er mars, “sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions pertinentes, y compris l’approbation des actionnaires, l’approbation réglementaire en vertu de la Loi sur Investissement Canada et les autres conditions de clôture habituelles”, mais cela ne devrait être qu’une formalité. Enfin, cette acquisition n’aura que peu d’impact sur les résultats de Nintendo pour cette année. Ce n’est qu’à partir du prochain exercice fiscal (1er avril 2021) que Nintendo commencera à en tenir compte dans ses prévisions de bénéfices.

Et pour finir, on sait que les propriétaires actuels de Next Level Games cherchaient à vendre leurs parts. Pourtant, Luigi’s Mansion 3 sur Nintendo Switch, c’est 7,8 millions d’exemplaires dans le monde au 30 septembre 2020. De loin leur plus grands succès.

