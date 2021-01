DungeonTop (Nintendo Switch) – Le test

DungeonTop : Spell Sword Cards est un énième Rogue Lite sur Switch, genre qui a le vent en poupe ces derniers temps, mais pour autant faut-il se pencher dessus ? Et bien, nous allons en parler ensemble, préparez vos meilleurs mercenaires, vos plus puissants sorts, votre plus belle épée et allons-nous balader dans des donjons.

L’histoire, c’est pour les autres !

Édité par Qubic Games, DungeonTop n’est pas un jeu qui se perd dans une histoire alambiquée, vous débarquez dans un donjon et vous devez battre le boss. Voilà. Et encore heureux, car le jeu n’est pas traduit sur Switch, c’est quand même bien dommage quand on sait qu’il l’est sur PC.

En dehors c’est un Roguelite fort classique et robuste. On avance sous forme d’un jeu de plateau ou les salles se dévoilent au fur et à mesure de la progression. Assez classique, vous aurez des salles qui contiennent des monstres, des monstres élites, des trésors, un forgeron pour augmenter vos cartes, un temple pour récupérer de la vie ou encore un magasin.

Choisissez votre aventure

Pour partir à l’aventure, vous aurez à terme le choix entre 3 classes différentes : Warrior, Mage et Rogue. Une fois la classe choisie, vous devez choisir une allégeance, 3 disponibles. Guardians of Helm annoncé comme agressif, Hand of Karim basé sur les combos et les sacrifices de créatures, Tribes of the North présenté comme lent à démarrer, mais qui comprend des unités très fortes. Une fois votre allégeance décidée, vous aurez le choix entre 3 types de Deck. C’est un peu la spécialité de votre héros, tous auront Base, mais le mage par exemple aura Évolution et Mystics à disposition. Ce qui va changer votre deck de départ.

Vous pouvez aussi choisir la « férocité » du donjon (comme vous vous en doutez, plus c’est haut plus c’est difficile), ces niveaux se débloquent au fur à mesure que vous le battez. Vous finissez le donjon vous débloquerez férocité 1, puis finissez en férocité 1, vous débloquerez férocité 2, etc. Et ceux, pour chacun des héros.

Vous pouvez donc, comme indiqué au tout départ, dépenser votre argent gagné en cours de partie, comme dans tout bon Rogue Lite qui se respecte, deux monnaies sont disponibles, voir même 3 dans celui-ci, deux pour votre run et 1 qui est pérenne, au fur et à mesure que vous découvrez des cartes « trésor » vous cumulerez de l’Or qui sera utile pour débloquer des classes, mais aussi des cartes qui seront alors ensuite disponibles pour les prochaines runs.

Deux modes sont disponibles, classique (créer un héros ou continuer avec ce dernier si la partie n’est pas terminée) ou draft, comme son nom l’indique, en Draft vous ne choisissez que votre allégeance et votre héros, ensuite vous allez devoir faire le choix parmi des cartes proposé aléatoirement.

Un système de jeu finalement classique

Si, au départ, on se dit que le jeu va être rafraîchissant par son gameplay, certes nous avons un deck de cartes, mais les cartes se jouent sur une zone de jeu de type plateau. Des cases sont disponibles, au départ, deux cases sont souvent occupées une par votre héros et une par le héros ennemi. Votre but est juste de focus et tuer le héros ennemi, perdre du temps avec les minions est souvent inutile.

Vous ne gagnerez pas plus d’XP ou de cartes en fonction des ennemis tués, alors vous allez souvent très rapidement focus le boss et c’est du coup moins stratégique que prévu. On va alors jouer ses sorts et ses unités, de sorte a gardé un accès permanent au boss.

Les unités et sorts ont un coût, variant souvent de 0 à 3, vous avez 3 gemmes de mana qui se régénèrent à chaque tour. Une case occupée par une unité ne peut pas être remplacée, le plateau est donc assez rapidement rempli (en quelques tours, souvent 3-4).

Les unités et sort ont aussi une puissance en étoile, une unité aura des PV et une attaque, le fait d’attaquer une unité ne déclenche pas de riposte par défaut. Vos unités seront donc très souvent utilisées comme de la chair à dégâts. Plus une unité ou un sort a d’étoiles plus il est puissant. Ses étoiles s’augmentent via un forgeron, ou alors vous trouverez des unités déjà étoilées. Maximum 3 étoiles (par défaut 1).

Des pouvoirs puisés dans les plus grands

Le jeu puise son inspiration dans tous les jeux de cartes à collectionner classique comme Magic. Des créatures vont avoir « hâte » va permettre d’attaquer directement après avoir été posé donc sans subir de mal d’invocation. D’autres « multistrike » qui va faire en sorte de pouvoir effectuer plusieurs attaques. Certains vont lors de leurs invocations booster des unités autour d’eux, d’autres vont provoquer des malus ou bonus à leurs morts. Vous allez pouvoir brûler, faire saigner ou étourdir les ennemis.

Certaines cartes vont être en synergie avec d’autres. Mais le jeu n’est pas forcément très équilibré, par exemple, vous pouvez miser énormément sur votre héros lorsque vous jouez un voleur, le jeu est alors presque plus facile, plusieurs runs de mon côté me permettaient d’attaquer 4 ou 5x dans le même tour, de faire saigner l’ennemi. Et même de booster mon attaque grâce aux unités aux alentours. Les boss ennemis ne tenaient pas plus de 2 tours, mais le plus souvent un seul tour.

Chose plus difficile avec le Guerrier qui utilise beaucoup ses unités, tandis que la Mage, elle utilise beaucoup son mana. Le tout étant quand même très lié à la chance, lors de votre level up vous allez débloquer des bonus vraiment pas négligeables, augmenter votre attaque, prendre un multistrike, augmenter votre mana…

Très tactile comme jeu

DungeonTop a comme avantage d’être totalement jouable en tactile, c’est même totalement penser pour ça, sûrement dû au fait que c’est un portage PC au départ, mais c’est du coup la meilleure façon de vivre le jeu.

En version docké ou à la manette c’est plus compliqué, tout se fait au joystick pas avec la croix, donc un peu dérangeant pour ce genre de jeu. De plus, là ou en tactile, il suffit de poser son doigt pour avoir la description de la carte, il faut alors appuyer sur un bouton pour l’afficher, c’est très lourd.

Graphiquement et musicalement, c’est passable. Musicalement, d’ailleurs, nous parlerons surtout d’ambiance sonore.