Strawberry Vinegar (Nintendo Switch) – Le test

Édité et distribué par les studios ebi-hime et Ratalaika Games. Strawberry Vinegar est sorti sur Nintendo Switch le 5 juin 2020. Les studios sont bien connus par les joueurs PC car ils sont spécialistes dans le Visual Novel. Ils sont aussi connus pour avoir sorti A Winter’s Daydream en 2018 sur Nintendo Switch.

La dévoreuse d’âme

Rie, une fillette de 9 ans vit avec ses parents au caractère diamétralement opposé…sa mère est actrice très bavarde et ne tient pas en place. Son père qui lui est homme au foyer très émotif, très fleur bleue et passionné par la cuisine. Quant à Rie elle pourrait paraitre un poil plus mature que la moyenne pour un occidental mais dans la culture japonaise la soif du savoir d’un enfant est normal. La jeune fillette est de nature solitaire, elle n’a jamais eu d’amis et préfère rester seule.

L’histoire commence lorsque Rie rencontre Licia une fillette démon qui lui demande de lui concocter des petits plats pendant 1 semaine sinon celle-ci se nourrira de son âme.

Le jeu se centre sur l’amitié qui va lier les 2 fillettes et sur leur amour commun de la nourriture. Pour les moins connaisseurs, le genre Visual Novel est le déroulement d’une histoire où vous serez principal acteur. Vous aurez par moment des choix à faire, ce qui impactera la fin de l’histoire. Il y a 6 fins différentes en tout donc pour les puristes vous pourrez refaire le jeu en changeant vos choix dans l’aventure.

Dozo omeshiagarikudasai !

L’histoire et les personnages de Strawberry Vinegar restent attachants mais ont tout de même quelques point noirs… le premier est la localisation du jeu, celui-ci est effectivement uniquement en anglais et pour un jeu où il faut beaucoup lire et même faire des choix cruciaux, il est donc plus que préférable d’être bilingue pour comprendre l’histoire… Le deuxième point noir est la durée de vie du jeu, il vous faudra entre 5 et 6 heures pour venir au bout de l’histoire mais vous pourrez revenir dessus pour débloquer les 6 fins différentes.

Du coté level design le jeu est très agréable, les personnages et décors sont réalisés finement avec une touche de coloration au style aquarelle même si l’on retiendra l’abondance de la couleur rose. Les plats quant à eux vous feront saliver et vous donneront sûrement l’envie de vous faire un restaurant japonais rapidement…

Concernant la bande son hélas, même si les mélodies sont chatoyantes, elles auraient pu être plus nombreuses pour éviter les répétitions. On aurait aussi aimé un doublage des voix pour plus de rythmique et mieux faire ressortir le caractère de chaque personnage.

Une belle histoire

Vous l’aurez compris Strawberry Vinegar reste une histoire contée entre 2 fillettes d’univers différents mais avec une passion commune (la cuisine), saupoudrée de sarcasmes et d’humour décalé… le tout ponctué par l’intervention des parents de Rie.

Malgré les piques que Rie peut envoyer à Licia tout a long de l’histoire, les 2 fillettes se lieront d’une amitié touchante.

Strawberry Vinegar est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 9,99€ et prendra 414Mb sur votre Nintendo Switch. Une démo est aussi disponible pour s’essayer au jeu avant de l’acheter.